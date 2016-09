14/09/2016 09:00:00 - Geral



Setor gráfico enfrenta crise econômica há mais de 5 anos

clique para ampliar

Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Teresina (Sigrat), James Hermes dos Santos





Em razão da crise que ainda persiste no país, o setor gráfico continua sofrendo baixas e segue sem altos faturamentos há mais de cinco anos, de acordo com as entidades que representam o setor, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, regional Piauí (Abigraf-PI), e Sindicato das Indústrias Gráficas de Teresina (Sigrat). Segundo o presidente da Abigraf Piauí, Odimilson Alves Pereira, o setor vem decaindo em torno de 6% ao ano. O período eleitoral, que mais alavanca o crescimento do setor, este ano foi bom para algumas empresas, mas para outras, não. As novas regras dos tribunais com relação às campanhas também atrapalharam os gráficos, que agora confeccionam no máximo, santinhos e praguinhas. "Acabaram os cavaletes, as camisetas, os chaveiros, e tudo isso atrapalhou muito a gente. A lei deixou o setor com uma pequena gama de serviços e a redução do tempo de campanha também prejudicou", destaca Odimilson Alves. Além disso, outros segmentos, como construção civil, que no lançamento de seus prédios faziam encartes, hoje não fazem mais. O Governo, que tinha um grande poder de compra, também está em baixa, e o comércio que também fazia uma grande parte do serviço gráfico também vem decrescendo, com lojas fechadas e trabalhadores demitidos. Conforme o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Teresina (Sigrat), James Hermes dos Santos, os insumos do setor também aumentaram, o papel aumentou 24% e a mão-de-obra também teve um crescimento substancial a partir de janeiro deste ano. "Es-tamos vivendo uma crise geral". Além disso, caiu também o preço dos equipamentos porque não há demanda e em muitos estados, as empresas até trocaram seus aparelhos, mas hoje já estão vendendo porque não tem como pagar. Outras questões que têm prejudicado o crescimento do setor gráfico, tanto no Estado como em todo o país, é o problema fiscal e previdenciário, o pouco avanço da reforma política no país e a alta carga tributária que, segundo Odimilson, é a que mais pesa hoje para o setor gráfico e a indústria como um todo. Em função do baixo crescimento, as empresas tiveram que demitir. Do final de 2015 até o momento são mais de 150 trabalhadores desempregados em todo o Estado. De acordo com o presidente da Abigraf-Pi, o setor também tem perdido empregados, pois as pessoas não querem se qualificar. "O profissional não quer mais se qualificar no setor gráfico, porque não tem horizonte, o setor está em declínio. O técnico no setor gráfico, por exemplo, é uma profissão em baixa, não temos mais técnicos para consertar equipamentos, pois as pessoas não querem mais aprender", relata. Atualmente, em todo o Estado, há 120 empresas ainda no ramo gráfico, 1.200 trabalhadores diretos e em torno de 1.000 profissionais que trabalham de forma indireta para o setor. James Hermes afirma que a situação pode mudar para o se-tor gráfico se houverem melho-rias por parte do Governo Federal. "Se mudar os juros, liberar os financiamentos e houver boas negociações para o nosso setor esta realidade pode mudar. Vivemos hoje os reflexos da crise, mas queremos acreditar que em 2017 as coisas podem melhorar para a gente, se houver esse crescimento do país que tanto falam", conclui.