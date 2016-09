14/09/2016 09:00:00 - Cidade



Procon fiscaliza agências bancárias durante greve

clique para ampliar

Além da quantidade mínina de funcionários, fiscais constataram a falta de envelopes e cédulas





O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) - Piauí - iniciou uma ação de fiscalização na rede bancária durante este período de greve para constatar se as unidades estão cumprindo pelo menos 30% do funcionamento e atendimento ao público. Segundo Arimateia Arêa Leão, fiscal do Procon, até o momento três agências em Teresina já foram autuadas por descumprimento a regra. Ontem, dia 13, houve fiscalização nas agências do Centro de Teresina. A atividade aponta que na maioria das unidades está faltando envelopes e os caixas estão sem cédulas. "Nós estamos constatando esses problemas e nosso argumento é que não há ninguém para fazer esta compensação, até porque em muitas agências têm poucos funcionários trabalhando", destaca. Ao se constatar o problema, a agência deve ser autuada e pode sofrer uma multa que varia de R$ 400,00 a R$ 6 milhões. Se houver reincidência durante o período de greve, o valor da multa pode aumentar. As equipes de fiscalização estão atuando nas agências da capital durante manhã e tarde e devem continuar os trabalhos até o final da greve. A fiscalização no interior do Estado deve ficar a cargo das promotorias de cada região. Em resposta ao movimento, o diretor regional do Sindicato dos Bancários em Teresina, João Neto, afirma que a categoria não está cometendo nenhuma ilegalidade, já que o cumprimento dos 30% ficou só para os serviços essenciais, que não inclui os bancos. "Eu acredito que essas entidades estão confusas quanto à Lei 7783 de 28 de junho de 89 que trata dos serviços essenciais e nós não nos encaixamos nisso. Por isso não es-tamos descumprindo nada e o que pode ser mantido estamos mantendo", relata. Durante a greve, a população só tem acesso aos serviços de autoatendimento, as transações por online (por smartphones) e aos correspondentes bancários. Por isso, muitas pessoas têm reclamado da falta de envelopes dentro das agências. João Neto diz que isso tem ocorrido em algumas unidades e em outras não. "Isso varia de agência para agência. Nos locais onde temos um volume maior de clientes, é claro que vai acabar mais rápido. Mas em outras agências não há esse problema", destaca. A categoria participou ontem de mais uma rodada de negociações com a Federação Nacional dos Bancários (FENABAN) para decidirem se a greve prossegue ou encerra. João Neto afirma que a classe não espera dos bancários somente uma proposta de reajuste salarial, mas também o cumprimento de outras pautas como a segurança, contratação de mais empregados, fim da terceirização e melhores condições de trabalho.