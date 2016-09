14/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Brasil está em 5º com 10 medalhas de ouro

Alessandro da Silva vibra com a bandeira brasileira na pista





Disparados, os cegos mais rápidos do mundo são do Brasil. No revezamento 4x100 para deficientes visuais, o quarteto brasileiro deixou para trás os adversários comendo poeira e garantiu a décima medalha dourada para a delegação brasileira na Paralimpiada Rio 2016, ontem (13), no Estádio Olímpico. Além deles, mais quatro atletas conseguiram ouro para o Brasil. O ouro mais recente é do quarteto Diogo Ualisson, Gustavo Araújo, Daniel Silva e Felipe Gomes que estabeleceram mais um novo recorde paralímpico na Rio 2016 para o Brasil, com um tempo de 42s37. Durante a prova, a torcida não conseguiu conter a empolgação e tinha muita dificuldade para manter o silêncio exigido para a prova, o que empurrou os atletas para o mais alto lugar do pódio. Outra medalha de ouro, esta inédita foi para a bocha nas duplas mistas. O grave problema nas costas não impediu a força de vontade que Fernando Leme teve de disputar a Rio. Ele precisa operar o mais rápido possível. Para estar no Rio de Janeiro pelo sonho da medalha, contrariou recomendações médicas e lidou com a dor diária. A recompensa veio na decisão com a vitória por 5 a 2 sobre o time da Coreia do Sul, ontem, na Arena Carioca 2, o que deu mais um ouro para o Brasil. Para completar o passeio, quem brilhou como a medalha de ouro nas piscinas foi o nadador Daniel Dias, que já tinha conquistado o ouro nos 200m. Dessa vez a dourada veio nos 50m livre. Agora, ele aumenta o currículo de medalhas. Em 12 anos de natação, já são 20 medalhas paralímpicas conquistadas, sendo 12 ouros, dois apenas na Rio 2016. Com 10 medalhas de ouro, 19 de prata e 10 de bronze, o Brasil chega à quinta colocação no ranking geral de medalhas com 39. Atrás apenas da líder, China (127), Grã-Bretanha (67), Ucrânia (65) e Estados Unidos (50). Os outros ouros são de Ricardo Costa, no salto, Daniel Martins, nos 200m (atletismo), Daniel Dias, nos 200m (natação), Petrúcio Pereira, nos 100m (atletismo), Shirlene Coelho (lançamento de dardo, Claudiney Batista, (disco).