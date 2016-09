Os jogadores do River voltaram a suspender os treinos no CT Afrânio Nunes. Assim como na semana passada, antes do duelo com o Salgueiro, o grupo tricolor decidiu não treinar ontem, data da reapresentação após a derrota por 1 a 0 para o Carcará. O protesto é por causa dos salários atrasados. Rebaixado, o Tricolor faz seu último jogo na Série C diante do Cuiabá, no domingo, às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro.

O elenco não concedeu entrevistas, apenas o técnico interino Marcão falou ontem. Ninguém da diretoria tricolor esteve no CT para comentar a situação. Na última sexta, antes da viagem até Salgueiro, parte de uma das três folhas salariais em aberto foi quitada. Com a ausência da atividade programada ontem, entende-se que o problema ainda existe. Há um clima de revolta no grupo por causa da situação, principalmente, pela falta de comunicação com a diretoria.

"A decisão deles em não dar entrevista é pessoal. Eles são guerreiros, já falei isso, a vontade é encerrar de cabeça erguida. Não vai ser diferente nesse jogo de domingo. Esperamos sair com a vitória. Temos que tentar esquecer os resultados negativos e fazer um bom jogo para deixar algo de positivo no ano seguinte", comentou o técnico Marcão.