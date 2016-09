O mês de setembro é marcado por uma campanha que visa a sensibilizar e envolver os profissionais de comunicação, saúde e sociedade em geral sobre um tema bastante delicado, o suicídio. O intuito do Setembro Amarelo é alertar sobre a importância de espalhar conhecimento para prevenir a ação.

Este é o sétimo ano da campanha que começou com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com uma cartilha voltada para os profissionais da imprensa sobre o comportamento suicida.

Desde então, as entidades governamentais de saúde têm se preocupado em dar continuidade ao projeto e o Piauí, que possui uma taxa de mortalidade por suicídio superior à do Brasil e Nordeste no período de 2010 a 2014, também participa do movimento com uma campanha de mobilização que acontece desde ontem e se encerra hoje, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado.

Os dados sobre o suicídio no Piauí são alarmantes. A taxa de mortalidade no sexo masculino foi de 10,5 para cada grupo de 100 mil habitantes no ano de 2010 e de 23,1 por 100 habitantes para o ano de 2015, sinalizando um crescimento de 24,7%. Em relação ao sexo feminino, verificou-se um crescimento discreto quando se compara os dados obtidos nos anos de 2010 a 2015.

A faixa etária com maior número de óbitos por suicídio está entre 20 e 29 anos, com 365 casos entre os anos de 2010 e 2016. Os dados absolutos mostram que, no Piauí, Teresina é o município com maior número de óbitos por suicídio, seguido por Parnaíba e Picos.

Outro número que chama atenção das autoridades são as tentativas do ato, que vêm aumentando em todos os anos desde a implantação deste agravo na ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN (2009 a 2016). Neste período de tempo foram notificados 2624 caos e deste total, 599 (22,8%) ocorreram no ano de 2015.

Os dados parciais de 2016, coletados até o mês passado, revelaram que 521 tentativas de suicídio foram notificadas, o que corresponde a 19,9% do total, sendo a maioria realizada pelo sexo feminino, mesmo os dados gerais mostrando que o suicídio acomete mais o sexo masculino.