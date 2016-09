Com aula inaugural realizada no Clube Nassau, na última sexta-feira (12), na cidade de Fronteiras, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Piauí (SENAI-PI) iniciou mais duas turmas do Programa de Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica e Elétrica para 22 jovens do município. A ação integra a parceria firmada entre o SENAI-PI e a Indústria Itapissuma.

O evento contou com as presenças do assessor da Diretoria Regional do SENAI do Piauí, Júlio Rodrigues de Brito Filho, que representou a entidade e também a Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI); dos Gestores Administrativo, e Recursos Humanos da Indústria Itapissuma, respectivamente, Clotildes Oliveira e Giovane Coelho, da coordenadora pedagógica do Centro de Formação Profissional "Cândido Athayde", Patrícia Castelo Branco, da docente do SENAI, Rosália Guedelha e alunos.

A coordenadora pedagógica Patrícia Castelo Branco ministrou a aula inaugural fazendo uma apresentação das atividades do SENAI, traçando um panorama sobre o mercado de trabalho, além de detalhar toda a metodologia dos cursos que iniciam na Itapissuma. "A aula inaugural é um momento de integração, bem como uma oportunidade de nos apresentar e esclarecer a respeito da missão do SENAI", afirmou.

Os representantes do SENAI-PI e da Itapissuma saudaram os alunos e parabenizaram a todos pela participação nos cursos e pelo início de uma nova etapa em suas carreiras. Júlio Rodrigues disse que aquela ocasião era de extrema importância para os jovens, por se tratar do começo de uma vida profissional. "Vocês vão adquirir conhecimentos que ninguém toma. O conhecimento é um bem que não se acaba", disse o Assessor do SENAI.

Júlio Rodrigues disse ainda que tanto o presidente da FIEPI, Zé Filho, como o diretor regional do SENAI-PI, Mardônio Neiva, não medem esforços no sentido de levar para todo o Estado a for-mação profissional, pois sabem que o trabalho qualificado é mais valorizado e reconhecido. "Por isso aproveitem essa oportunidade que o SENAI e a Tapissuma estão lhes dando", concluiu.

O Gestor de Recursos Humanos da Indústria Itapisuma, Giovane Coelho falou da importância da parceria e da opor-tuinidade que ela está proporcionando aos jovens de Fronteiras. "Investir em educação profissional é uma estratégia muito importante para um jovem que quer ter carteira assinada. Esta é uma oportunidade de vocês ingre-sarem no mercado de trabalho, por conta da dificuldade que se tem para obter seu primeiro emprego", explicou.

A aluna Lorena Maria de Sousa, de 18 anos, disse que apesar de já estar na faculdade pretende concluir o curso do SENAI e ingressar na Indústria Itapissu-ma. "Minha expectativa é a melhor possível e vou me esforçar para obter um bom desempenho", afirmou a jovem. "O SENAI abre portas para o mundo do trabalho, por isso vou aproveitar", disse Francisco Wallisson, outro jovem aluno de 21 anos.