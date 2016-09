15/09/2016 09:00:00 - Cidade



Ponte provoca mudanças em linhas de ônibus



Ponte Anselmo Dias, na zona Sudeste, inaugurada recentemente, provoca mudança nas linhas de ônibus da região





A partir do próximo sábado, 17, algumas linhas de ônibus que ligam a zona Sudeste da capital ao Centro terão suas rotas ajustadas. Duas linhas troncais, aquelas que partem dos terminais em direção ao Centro, passarão a trafegar pela recém-inaugurada ponte Anselmo Dias, que interliga as zonas Sul e Sudeste por meio da avenida Gil Martins. A informação é da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). Segundo Vinícius Rufino, gerente de planejamento da Superintendência, a mudança faz parte das ações de mobilidade urbana e adequação das linhas para melhor atender os passageiros. Os quatro ônibus que saem do Terminal Livramento, zona Sudeste, com destino ao Centro, via avenida Miguel Rosa, irão fazer o percurso pela nova ponte. E dos quatro que fazem o itinerário Terminal/Centro via avenida Barão de Gurguéia, três irão pela nova ponte e um continuará no caminho antigo, pela ponte da avenida Getúlio Vargas. Nos dias úteis, duas linhas também irão trafegar pela ponte Anselmo Dias, são elas: linha 601, que faz o itinerário bairro Redonda/avenida Mi-guel Rosa e a linha 710, que faz a linha bairro Alto da Ressu-reição/ avenida Barão. "Por enquanto, nós estamos fazendo testes para saber se a população se adapta à nova rota. Vale ressaltar que a mudança, provisoriamente, vale apenas para linhas que partem do terminal (troncais). As que partem do bairro continuam fazendo seu percurso normalmente", frisa Vinícius. MELHORIAS - Quase dez dias depois de inaugurada a ponte Anselmo Dias, os condutores ressaltam que o trânsito na região melhorou bastante. Quem antes saía do bairro Dirceu em direção à zona Sul teve seu tempo de viagem reduzido com o novo acesso. Além disso, houve melhorias na questão da quantidade de congestionamentos, ou seja, há mais tranquilidade no trânsito da região Sudeste. "Diminuiu dez minutos do tempo de antes, sem falar que os carros circulam mais livres, sem aquele engarrafamento comum da avenida Getúlio Vargas. Antes eu tinha que sair muito mais cedo para não chegar atrasada no trabalho e agora eu não me preocupo mais com isso", aponta a bancária Mayra Lemos. Contudo, alguns ainda reclamam do fluxo no antigo balão que virou cruzamento, em frente ao bairro Dirceu, zona Sudeste. Eles dizem que nem todos os motoristas estão atentos à nova sinalização e acabam cometendo imprudências, o que pode gerar acidentes graves no local. A Superintendência Municipal de Trânsporte e Trânsito (Strans) informa que todas as adequações estão em período de observação, principalmente os tempos dos semáforos para evitar longas filas de congestionamento no local.