Piauiense briga pelo ouro hoje na canoagem

Luis Carlos vibra pela classificação em primeiro lugar na canoagem: grandes chances de ganhar o ouro





O piauiense natural da cidade de Picos, Luís Carlos Cardoso, voou baixo ontem (14) no início das disputas da canoagem velocidade nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, no Estádio da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona Sul do Rio de Janeiro. O piauiense se classificou em primeiro lugar em sua bateria. Com o resultado, ele participa às 9h na manhã de hoje (15) da final de sua prova. "Agora é descansar bem a mente para amanhã vir com força total e buscar a medalha para o nosso país. Estou feliz demais. A primeira etapa foi concluída", falou Luis Carlos, bem cansado após a competição, após competir e cravar o tempo de 54s887 contra 55s291 do segundo colocado, o francês Remy Boulle, e 55s469 do terceiro, o polonês Jakub Tokarz. A disputa pelo pódio é inédita já que a canoagem velocidade aparece no programa paralímpico. Os atletas competem em raias de 200m no Estádio da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ocorreram as provas também nos Jogos Olímpicos. Em eventos nacionais e internacionais fora dos Jogos, a modalidade conta com competições de canoa e de caiaque. Entretanto, na Paralimpíada, há somente provas de caiaque. Além do piauiense, o Brasil ainda teve a participação do carioca Caio Ribeiro, Igor Alex Tofalini, Mari Santilli e Debora Benevides. "A prova foi tranquila. Eu esperava passar em primeiro na bateria. Mas todos aqui estão brigando pela medalha. Não acho que tem favorito. Estou focado, sei qual é meu objetivo", opinou Caio, que terminou com o tempo de 43s033 e também está na final em outra categoria. Os três últimos não conseguiram se classificar para as finais de hoje. Igor disputou o KL2 e terminou na quinta colocação na semifinal, com o tempo de 49s870, sendo que somente os quatro primeiros garantiram vaga. Debora também ficou em quinto lugar em sua semi com a marca de 1m04s697, dando adeus à disputa pelo pódio no KL2. E Mari terminou no sexto lugar na prova do KL3, com 57s357.