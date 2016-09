15/09/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Engodo no ar

clique para ampliar

audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o projeto criando a Fundação Piauí Previdência





A propaganda eleitoral no rádio e na TV anda cada vez mais engraçada! Anotei de raspão apenas três peças publicitárias enganosas veiculadas nos últimos dias pelos principais candidatos a prefeito de Teresina. Como os candidatos não levam a sério suas próprias peças de marketing, eu me esforço para fazê-lo. No programa do candidato do PSDB, Firmino Filho, apresenta-se como turismo as visitas dos doentes do interior e de outros Estados. Ora, esses vêm para Teresina por necessidade, em busca de melhores recursos para a sua saúde, e não para fazer turismo. Se é turismo, por que desembarcam e embarcam na capital em arremedos de rodoviárias? Eles não visitam um só ponto turístico da cidade. O candidato do PSD, deputado Dr. Pessoa, não se cansa de prometer o fim das filas nos hospitais e postos de saúde da rede municipal. Como médico, ele sabe que isso é impossível. Nem os planos de saúde mais caros do país conseguiram tal proeza, mesmo com uma clientela bem menor que a do SUS. O único jeito de se acabar as filas nos hospitais públicos seria fechando-os. Já o candidato do PTB, Amadeu Campos, centrou fogo na questão da segurança, despejando em sua propaganda as promessas mais estapafúrdias. Sua propaganda aponta, por exemplo, a convocação de 1.600 guardas municipais como solução para o grave problema da violência em Teresina. Ora, o que minimizaria o problema seria a presença de mais policiais militares na rua, em atividade ostensiva. Como se sabe, a PM opera com um déficit de pelo menos 5.000 homens. Já que é apoiado pelo governador Wellington Dias e o secretário de Segurança, deputado Fábio Abreu (PTB), por que o candidato não começa convencendo os dois a contratar mais policiais? Os engodos da campanha eleitoral são grandes e são muitos, e fico apenas nesses para ilustrar o quanto os candidatos perderam a criatividade, o senso de responsabilidade ou mesmo o respeito pelos eleitores com alguma capacidade de discernimento. Do contrário, não estariam ocupando o horário nobre destinado à Justiça Eleitoral para enganar os incautos e tentar vender gato por lebre.