Igreja São Benedito é interditada após parte da torre desabar

DESABAMENTO destruiu parte do teto, forro e alguns bancos da igreja, que foi interditada por tempo indeterminado





A Igreja São Benedito, no Centro de Teresina, está interditada por tempo indeterminado após o desabamento de parte da torre sul durante a madrugada de ontem. De acordo com o pároco, Frei Edimilson Vieira, durante a interdição, as celebrações serão realizadas no Salão do Pão de Santo Antônio, na avenida Frei Serafim. O sacerdote já está se mobilizando para receber doações que possam ajudar nos reparos. Ainda não se sabe o que pode ter causado o desabamento de dois itens que compõem a torre, a cornija e o pináculo. Por ser tratar de um prédio muito antigo, peritos da igreja católica do Piauí que trabalham com construção e restauração das igrejas foram acionados. "Fomos tomados pelo choque da queda, mas a estrutura é antiga, de barro, e pesa em média uma tonelada. Quando chegamos estava tudo empoeirado e os destroços no chão. Esse acidente ter acontecido durante a madrugada foi um livramento de Deus porque a Igreja fica aberta durante todo o dia", declarou o Frei Edimilson. O pároco adianta que a Igreja Católica não dispõe de recursos para custear a reparação. Além da estrutura da torre, o teto, o forro e pelo menos cinco bancos foram destruídos com o incidente. Atualmente, a São Benedito passava por obras de refrigeração custeadas por uma campanha de arrecadação de fundos que foi feita anteriormente. "Os interessados em ajudar a Igreja de São Benedito devem procurar o convento São Benedito, ou através de depósitos na conta bancária Banco do Brasil, agência 3219-0, conta 6873x, em nome da Paróquia São Benedito", pediu o Frei Edimilson. As missas que acontecerão no Salão do Pão de Santo Antônio serão celebradas às 7h30 e as 17h30. PATRIMÔNIO - Além de ser considerada um dos cartões-postais de Teresina e patrimônio na memória dos teresinenses, a Igreja São Benedito, cuja pedra fundamental foi lançada em 1874, sendo concluída em 1886, ou seja, hoje com 142 anos de história, também é um bem histórico da capital. Suas portas são patrimônio histórico e arquitetônico em nível estadual e federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 2014, um decreto municipal também estabeleceu o tombamento dos dobres (som) dos sinos da Igreja de São Benedito, como patrimônio imaterial, para fins de preservação histórica e cultural.