15/09/2016 09:00:00 - Política



TJ-PI convocará aprovados no concurso dos cartórios

Reunião da comissão do concurso dos cartórios do Tribunal de Justiça: aprovados devem apresentar títulos para análise





A Comissão de Concurso para Cartórios do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PI), coordenada pelo desembargador Fernando Carvalho Mendes, se reuniu ontem para definir a homologação do concurso dos cartórios. Segundo a comissão, nos próximos dias será lançado o edital para que aos candidatos aprovados apresentem os títulos. De acordo com o entendimento da comissão, só serão admitidos os títulos concluídos até a data da publicação do edital de abertura do concurso. Assim, só serão válidos os adquiridos até julho de 2013, quando foi lançado o edital do concurso. A comissão formada por representantes do TJ/PI, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí (OAB-PI), Ministério Público Estadual, magistrados e tabeliães, disse que estava seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Mas na reunião da comissão, não ficou decidida a quantidade de títulos que pode ser apresentada à comissão. Apenas se estipulou o lapso temporal em que esses títulos deveriam ser validados para efeito do concurso. A pontuação pela titulação é que vai determinar qual o cartório o candidato classificado vai ser efetivado. Com essa definição, a comissão do TJ-PI determinou a publicação da decisão no Diário Oficial da Justiça e, com isso, a Fundação Cespe fica notificada para convocar os candidatos a apresentarem os documentos. O presidente do TJ-PI, desembargador Erivan Lopes, considera que nos próximos sessenta dias o concurso estará concluso e homologado. A partir daí, começa a substituição dos tabeliães temporários pelos titulares, aprovados no concurso. O concurso foi iniciado em 2013 e ainda não foi concluído por uma série de intervenções judiciais. "A população piauiense precisa desses concursados para que os serviços possam ser prestados com mais qualidade", disse o presidente da OAB-PI, Chico Lucas, que esteve presente à reunião.