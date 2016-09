Os 2,3 milhões de eleitores do Piauí saberão o resultado das eleições deste ano até as 21 horas do dia 2 de outubro, ou seja, quatro horas depois de encerrada a votação nas 8.387 seções eleitorais distribuídas por todo o estado. Essa é a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), que além das 98 zonas eleitorais do Piauí, contará ainda com 175 pontos de transmissão remotas que farão a transferência dos dados das urnas eletrônicas e enviarão através da internet e por satélite para contabilização no Tribunal.

"A meta que a gente traçou para este ano foi que em duas horas a gente tenha esse transporte das urnas até o ponto de transmissão mais próximo, ou seja, que em até duas horas o Tribunal receberia essas informações para a apuração e depois contabilizasse, mas isso é a partir do momento que a urna for encerrada. Então, a gente estima que até às 9 horas da noite todas as sessões eleitorais do Piauí estejam totalizadas", disse ao Diário do Povo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PI, Anderson Lima.

Ele afirmou ainda que a apuração do resultado dessas eleições tem tudo para ser mais rápido porque esse ano são apenas dois cargos a serem votados, de o de prefeito e vereador. Diferente do que aconteceu nas últimas eleições em 2014, quanto o eleitor tinha que votar em cinco cargos eletivos (presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual) e por isso o resultado saiu mais de meia-noite.

"No primeiro turno em 2014 terminou 00h58, agora terminou esse horário a eleição porque era para cinco cargos, então, teve muito local que terminou a votação já mais de 9 horas da noite, 9h30 da noite, 10 horas, por causa daquela demora que houve pela quantidade de candidatos que estavam sendo votados. Como agora são dois cargos a votação será naturalmente mais rápida", argumentou Anderson Lima.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PI disse também ao DP que como são apenas dois cargos a serem votados, o encerramento da votação em todas as mais de 8 mil seções eleitorais do estado é para acontecer até às 18 horas. Ele lembra que a entrada no local de votação é permitida até as 17 horas, depois disso, só votará o eleitor que tiver de posse de uma senha que será entregue para quem estiver na fila de votação até esse horário. "Quem estiver na fila vai ter o seu direito de votar garantido, agora depois desse horário, ele não vota mais", informou Anderson Lima.