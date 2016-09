Após assembleia realizada na noite da última quarta-feira, os cerca de 80 permissionários que trabalham no Terminal Rodoviário Lucídio Portela, em Teresina, entrarão nos próximos dias com pedido de nulidade da licitação do local. Eles alegam que o valor das taxas a serem cobradas pela empresa Sinart, administradora do local, são abusivas e por isso acionaram a Justiça para resolver o caso.

De acordo com Gustavo Loiola, o advogado dos permissionários, está sendo formulado o material necessário para entrar com a petição, o que deve acontecer até o final da próxima semana. "O problema lá é que a empresa responsável pelo local tinha um prazo para fazer as obras emergenciais e só depois vir cobrar o aluguel dos permissionários, já se passaram 9 meses e até agora as melhorias foram poucas, o que ainda não melhorou o movimento na rodoviária para que os trabalhadores aumentassem as vendas, por isso es-tamos entrando com o pedido de cancelamento da licitação, porque não tem justificativa os valores que eles querem cobrar com a estrutura do local", afirma o advogado.

Ele ressalta ainda que a empresa parece querer arrecadar verba dos permissionários para com esse valor executar as obras no local, o que não deveria acontecer, pois ao ganhar a licitação, ela deveria ter condições de arcar com a reforma.

O permissionário Orisvaldo Silva comenta que desde que a empresa chegou ao terminal, apenas uma reunião foi realizada entre as partes e que na ocasião o que foi informado é completamente diferente daquilo que a empresa está executando.

"Disseram que primeiro iam reformar o local para atrair mais usuários e assim a gente também ia aumentar as vendas, só que eles já estão aqui vai fazer um ano e se você andar pelas instalações vai ver que só trocaram lâmpadas, fizeram uma capina na área externa e estão reformando os banheiros e a escada, mas isso ainda não foi o suficiente para gerar mais movimento por aqui, quem vem viajar, vem só com o dinheiro da passagem e mal compra uma água, como que eles querem que a gente pague um aluguel no valor que eles estão cobrando?", enfatiza seu Orisvaldo.

A equipe de reportagem do Diário do Povo tentou entrar em contato com os gestores da rodoviária, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Prazo da reforma- A previsão é que essa fase da reforma (banheiros e escada central) seja concluída até o final do mês de outubro, podendo ser entregue antes do prazo final.

Em entrevista anterior sobre a obra na rodoviária, o gestor operacional, Adevaldo Santos, informou que o valor total investido para modernizar a rodoviária é em torno de R$6,6 milhões e contemplam as áreas internas e externas do terminal. "Até o momento já foram feitos alguns reparos como a troca de lâmpadas do lado de fora e de dentro que muitas estavam sem funcionar, as antigas escadas rolantes que há tempos estavam sem funcionar serão substituídas por uma nova e a escada central foi totalmente reformada, com piso e corrimão novos e os banheiros estão passando por melhorias também", disse.