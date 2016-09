16/09/2016 09:00:00 - Cidade



Primeiro dia de greve tem baixa adesão



clique para ampliar

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios reunidos em frente à agência central





Após assembleia geral realizada na última quarta-feira, os servidores dos Correios do Piauí deram início à greve geral ontem, dia 15. Porém, as agências continuaram funcionando. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Piauí (Sintect), José Rodrigues, diz que o movimento perdeu força devido à pouca adesão dos trabalhadores. "Em todo o país são 36 sindicatos e desses, 25 aceitaram a proposta da empresa, 10 foram contra, inclusive o Piauí, e uma não realizou assembleia. Mesmo com a maioria dos 250 presentes na reunião de quarta à noite votando a favor da greve, muitos outros não aderiram e continuam trabalhando normalmente nas agências", explica o presidente. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial de 15%, além de benefícios como instalação de equipamentos de segurança nas agências, concurso público e a garantia da gratuidade do plano de saúde. José Rodrigues informou que a empresa quer pagar o reajuste de forma fracionada, metade agora em outubro e outra parte em fevereiro de 2017, além de não garantir melhorias nas condições de trabalho. Outras greves - Além dos Correios, os bancários continuam com o movimento grevista que hoje completa 10 dias. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) propôs à classe um reajuste de 7% no salário e um abono de R$3.300. Os trabalhadores pedem reajuste de 5% mais a inflação do período, que até agosto foi de 9,62%, além do equivalente a um salário mínimo de benefícios como vale refeição, vale alimentação e auxílio creche. A Comissão de Negociação da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) reuniu-se ontem (15), às 16h, com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na capital paulista, para mais uma rodada de negociações. O último encontro ocorreu na quarta-feira (14) e os bancos não apresentaram nova proposta. Com a redução no atendimento nas agências, muita gente tem recorrido às lotéricas e correspondentes bancários (Tudo de banco) e as filas chegam a ficar do lado de fora das unidades. A população tem reclamado também da falta de envelopes nas agências bancárias, além de terminais sem funcionamento. Sobre isso, José Neto, presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, justifica que este é um problema recorrente, não apenas exclusivo do período de greve. "Isso sempre acontece em períodos normais, mas como estamos parados as pessoas estão notando e falando mais, a população precisa ficar do nosso lado e cobrar dos banqueiros, eles é que precisam melhorar os serviços nos bancos, oferecer mais suporte e aumentar o número de pessoas para trabalhar", frisa o diretor. O Procon-PI (Serviço de Proteção ao Consumidor) foi acionado e os fiscais estão percorrendo as agências bancárias de Teresina para verificar se os bancos estão funcionando com o percentual exigido por lei e se os serviços básicos estão sendo mantidos após receber denúncias de clientes.