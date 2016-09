16/09/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A festa durou pouco



Divulgação A senadora Regina Sousa (PT) acompanhou ontem, em São Paulo, o pronunciamento do ex-presidente Lula





Os petistas tiveram pouco tempo para comemorar a queda do ex-presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha (PMDB), cassado na noite de segunda-feira. Menos de 24 horas depois da queda de Cunha, o Ministério Público Federal soltou uma bomba contra o PT, ao denunciar o ex-presidente Lula, sua esposa, Marisa Letícia, e mais seis pessoas na Operação Lava Jato. O procurador federal Deltan Dallagnol, que comanda a força-tarefa da Lava Jato, apontou o ex-presidente como o "comandante máximo do esquema de corrupção identificado no petrolão". Segundo o procurador, Lula recebeu R$ 3,7 milhões em propinas. Ao todo, nas contas da Lava Jato, o esquema criminoso movimentou R$ 6,2 bilhões em propina, gerando à Petrobras um prejuízo estimado em R$ 42 bilhões. Para o MPF, Lula era o elo entre o esquema partidário e o esquema de governo. Conforme Deltan Dallagnol, "o petrolão era parte de um quadro muito maior chamado "propinocracia - governo regido pelas propinas". A tal propinocracia, segundo o procurador, inclui agentes políticos, empresários e partidos - e têm como objetivo a governabilidade, o enriquecimento ilícito e a permanência no poder. Após a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, o ex-presidente Lula refutou as acusações através de sua assessoria. E, ontem, de viva voz, durante pronunciamento, o ex-presidente rebateu as denúncias da Lava Jato. Não apareceu no tom jararaca de quando foi conduzido coercitivamente para depor na Polícia Federal, mas choroso e desprovido de modéstia. Fica difícil acreditar que um presidente que movimentou bilhões, trilhões de reais, em dois mandatos, tenha sujado as mãos com propinas que somam R$ 3,7 milhões, como acusa a Lava Jato. Mas fica difícil acreditar também que um órgão com a responsabilidade do MPF faça acusação tão grave contra um ex-presidente da República sem que tenha em mãos provas robustas de eventuais crimes cometidos por ele.