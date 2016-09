16/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Piauiense fecha prova em quarto e deixa Rio 2016 sem medalha



clique para ampliar

Divulgação LUÍS CARDOSO após a prova de canoagem velocidade na categoria KL1 na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Paralimpíada Rio 2016





O representante do Piauí, Luís Carlos Cardoso, que esteve ontem (15) no Estádio da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona Sul do Rio de Janeiro, para disputar a prova de canoagem em velocidade na Paralimpíada Rio 2016, chegou em quarto lugar e por pouco não trouxe para o estado natal uma medalha olímpica. O piauiense natural de picos, chegou a se classificar para a final em primeiro lugar. Quem venceu foi Jakub Tokarz, da Polônia, com o tempo de 51s084. O medalhista de prata foi Robert Suba, da Hungria, com a marca de 51s129. O terceiro colocado foi Ian Marsden, da Grã-Bretanha, com 51s220. O piauiense de 31 anos fez 51s631. "Tinha muito vento, mas isso não é desculpa. Tenho que parabenizar a galera que ganhou. É mérito deles. Com certeza, temos que estar preparados para tudo. Infelizmente não veio, mas isso não me desmotiva. Vou tentar mais um ciclo e, quem sabe, em 2020 não vem? Espero que a canoa entre em 2020, porque já venho treinando há muito tempo na canoa para estar aqui. Ficarei muito feliz se entrar", avaliou Luis Carlos. O canoísta Caio Ribeiro, de 30 anos, conquistou sua primeira medalha paralímpica no quintal de casa. Durante a prova o carioca, parecia ter chance de ficar com o ouro, mas o ucraniano Serhii Yemelianov fez o tempo de 39s810 e sagrou-se campeão. A medalha de prata foi para o alemão Tom Kierey, com 39s909. O brasileiro cravou 40s199. "Então, eu não consegui assistir porque tive que descansar (risos). Eu sou Flamengo e é muito maneiro poder remar na Lagoa, onde também é a sede do clube. Eu agradeço muito ao Flamengo pelo que me deu oferecendo as suas instalações para o meu treinamento. Estou muito feliz", comentou Caio Ribeiro. A canoagem velocidade entrou no programa paralímpico pela primeira vez na Rio 2016, mas apenas com disputas do caiaque. Caio Ribeiro foi bicampeão mundial no V1 LTA, a canoa polinésia, sua especialidade, que ficou fora do megaevento. Dessa forma, o carioca precisou se adaptar à nova embarcação nos últimos tempos. Na Paralimpíada, apenas provas curtas, de 200m, na Lagoa Rodrigo de Freitas.