Quadrilha que recrutava jovens para roubar carros é presa

Uma quadrilha suspeita de estar recrutando jovens, na faixa etária de 17 a 20 anos, de Teresina e Timon (MA), para praticarem roubo de caminhonetes de luxo na capital piauiense foi presa na noite da última quarta-feira (20). De acordo com o delegado Cadena Júnior, que investiga o caso, foram presos quatro suspeitos de integrar esse bando interestadual. O líder que mora em Timon arregimentava jovens desempregados. Um dos presos tem cinco pedidos de prisão, porém, a justiça até agora não concedeu nenhuma liminar. "Alguns dos suspeitos que roubam carros em Teresina eram arregimentados pelo Pereira, vulgo Tiririca, que recrutava jovens na Vila do BEC, em Timon, e Teresina, já que um dos presos é do bairro Saci", explica o titular da Polinter. Os suspeitos foram identificados como Emerson de Sousa Pereira (vulgo Macaquinho), Jeiel Telles Veloso de Macedo, Rafael de Jesus Pereira (vulgo Tiririca) e Waldeky Kleber dos Santos Marinho. Os presos estavam em um veículo modelo Voyage e trocaram tiros com os policiais. As prisões foram coordenadas pela Polinter com apoio das polícias Militar e Rodoviária Federal do Maranhão. "O Voyage é da irmã de um deles e foi visto em pelo menos cinco assaltos em Teresina. O carro era usado para dar suporte aos suspeitos que desciam a pé e faziam o assalto. No momento da abordagem, as equipes tiveram que disparar contra o Voyage. Mesmo com o pneu furado, o suspeito que estava ao volante jogou o veículo para o acostamento e alguns integrantes da quadrilha tentaram fugir pelo mato, mas foram interceptados por dois PMs", reitera Cadena Júnior. O grupo criminoso era investigado há dois meses. Cadena ressalta que todos os suspeitos já haviam sido presos, sendo que um deles havia roubado uma camionete no Lourival Parente, horas antes de ser capturado pela Polinter, no Maranhão. "Eles roubaram a Hillux por volta das 17h e venderam para um receptador do Maranhão por R$ 6.500. Ao ser preso, recuperamos essa quantia. O receptador ainda está sendo procurado. A prisão dos suspeitos vai dar um sossego para a população", reitera. A Hillux roubada (placa OEF 1086/Teresina-PI) ainda não foi localizada.