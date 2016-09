16/09/2016 09:00:00 - Política



TCE-PI bloqueia contas de 20 prefeituras com RPPS

Sessão plenária de ontem do TCE-PI: bloqueio de contas de prefeituras com regime próprio de previdência





O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) determinou o bloqueio das contas de 20 prefeituras que não forneceram informações ao órgão sobre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) implantado nos municípios. A decisão foi confirmada na sessão plenária desta quinta-feira (15) e o bloqueio deve ser efetivado nesta sexta. Entre as prefeituras com as contas bloqueadas estão as de Piripiri, Campo Maior e Pedro II. O bloqueio faz parte das medidas adotadas pelo TCE-PI, em conjunto com o Ministério Público de Contas, para intensificar a fiscalização nos municípios piauienses que implantaram o RPPS. Hoje, 64 dos 224 municípios piauienses têm regime próprio de previdência social. Uma comissão especial composta pelas conselheiras Lílian Martins e Waltânia Alvarenga e pelo procurador-geral do MPC, Plínio Valente, levantou uma série de irregularidades nos municípios com RPPS. A principal delas é o recolhimento da contribuição do servidor e não repasse desses recursos para o fundo previden-ciário, que garantirá o pagamento das aposentadorias futuras desses servidores. A maioria dos municípios também não faz o depósito da contribuição patronal - ou seja, da parcela que cabe à própria prefeitura. "Há uma situação muito grave na gestão dos regimes próprio de Previdência Social dos municípios. Por isso foi formada a comissão especial para acompanhar esses casos a fim de que possamos adotar as medidas necessárias para corrigir as irregularidades", explica a conselheira Lilian Martins, presidente da comissão. Ainda em julho o TCE-PI notificou os municípios para que apresentassem relatórios demonstrando os valores efetivamente recolhidos aos fundos previdenciários e os débitos existentes, referentes aos exercícios de 2013 a 2016, com prazo de 15 dias para o seu recebimento. Entretanto, até esta quinta-feira, 20 dos 64 municípios que possuem regime previdenciário próprio ainda não enviaram as informações solicitadas, prejudicando o trabalho de fiscalização da comissão em relação ao RPPS. Por conta desse atraso, atendendo a solicitação do Ministério Público de Contas e da comissão, a Corte do TCE-PI determinou o bloqueio das contas bancárias dos municípios de Agricolândia, Aroazes, Campo Maior, Colônia do Gurgueia, Cristalândia do Piauí, Curra-linhos, Demerval Lobão, Eliseu Martins, Esperantina, Fronteiras, Jurema, Lagoa Alegre, Lagoa de São Francisco, Passagem Franca do Piauí, Pedro II, Piripiri, Redenção do Gurgueia, Regeneração, Santo Antonio de Lisboa e Sigefredo Pacheco.