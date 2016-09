16/09/2016 09:00:00 - Geral



Chikungunya se alastra por 71 cidades do Piauí

clique para ampliar

Seminário reuniu gestores de vários municípios no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE)





De janeiro a 14 de setembro, o Piauí já notificou 5.041 casos prováveis de dengue, uma redução de 31,1% em relação ao mesmo período de 2015. Os dados foram divulgados pela Sala Estadual de Coordenação e Controle de Ações de Enfrentamento à Dengue. Francisco ressaltou ainda "que em relação à chikungunya estamos com números mais significativos e de que é preciso realmente melhorar esses indicadores, reforçando as medidas de prevenção e vigilância". Este ano já foram notificados 2.232 de chikugunya, sendo 1.030 confirmados, em 71 municípios. Além disso, foi constatado um óbito, em Teresina, pela doença. Em 2015, foram 259 casos de chikungunya, em seis municípios. No que se refere aos casos de zika vírus, o Piauí notificou 303 casos prováveis, em 29 municípios. De acordo com a secretaria de saúde, os esforços para combater o mosquito Aedes Aegypti continuam e todos os estados devem participar da mobilização, desenvolvendo campanhas que envolvam toda a população na luta pela erradicação das doenças transmitidas pelo mosquito. Outro ponto abordado durante o Seminário foi sobre a microcefalia. A atualização do boletim epidemiológico mostra que no Piauí foram notificados 188 casos notificados de microcefalia. Destes, noventa e sete já foram confirmados, sendo dois deles relacionados ao zika vírus. Além disso, dos 188, nove estão em investigação e 82 foram descartados.