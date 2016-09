Segundo a direção estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT tem 70 candidatos a prefeito no Estado e tem pretensão de eleger todos eles. Mas a executiva vê chances reais de eleger 45 candidatos. Essa pretensão pode ser frustrada depois das denúncias contra o partido e depois das acusações de corrupção do Ministério Público Federal (MPF) contra o seu principal dirigente, o ex-presidente Lula.

Ontem, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual João de Deus Sousa (PT), afirmou que existe um movimento orquestrado para destruir o PT, aproveitando o período eleitoral. As campanhas no interior já não são feitas com a ostentação da estrela vermelha ou utilizando fotos ao lado de expoentes partidários como Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Os petistas se movimentam de forma mais acanhada.

A presidente estadual do PT, senadora Regina Sousa, disse nas redes sociais que o objetivo da denúncia de Lula à Justiça seria prejudicar o PT nas eleições municipais e inviabilizar o partido para 2018. "Tudo isso foi feito para prejudicar o PT no processo eleitoral e para o governo golpista aprovar suas mudanças nefastas aos trabalhadores", desabafou Regina Sousa, em texto colocado na sua rede social. Em alguns municípios, a propaganda eleitoral tem o reforço da imagem do governador Wellington Dias.

Os próprios petistas dizem que o partido está fragilizado, mas vai reagir. "Não vamos nos calar diante desta situação. Não vamos deixar o partido afundar como querem alguns", adiantou o deputado João de Deus. "Existem forças contrárias ao projeto do PT que tentam desesperadamente inviabi-lizar o partido. Estão tentando inviabilizar tudo, inclusive o Lula para as eleições de 2018. Estão recorrendo à velha teoria do domínio do fato para isso. Acusam e não têm provas cabais de nada", argumentou o parlamentar petista.

João de Deus considerou lamentável a orquestração para tentar destruir o PT e criticou o posicionamento dos adversários. "Vamos criar uma resistência a isso. Não vamos ficar calados. Não vamos aceitar essa ilegalidade. Eles querem destruir o Lula e o PT", acrescentou.