O ator Domingos Montag-ner, de 54 anos, que interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico, morreu na quinta-feira, 15, enquanto nadava no rio São Francisco, no município de Canindé do São Francisco, em Sergipe.

O ator gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã e, depois de gravar e de almoçar, foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou à produção, que iniciou imediatamente as buscas, com a ajuda de helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores da região.

A perda do ator Domingos Montagner deixou saudades. Amigos e colegas de trabalho do ator prestaram homenagens a Domingos, e enviaram depoimentos emocionantes que foram mostrados por André Marques, no programa Mais Você, da Globo.

"Foi uma fatalidade. A gente não imagina que isso possa acontecer do seu lado. Foi o rio chamando o personagem... Estava tudo muito junto ali. O rio tem essa força, esse poder. Ao mesmo tempo a gente começa a se questionar para entender como a vida é breve. Estamos todos aqui devastados. Foi uma coisa inexplicável. Agora é hora de dar força à família, aos amigos e orar por ele. Era um cara maravilhoso", falou o ator Marcelo Serrado.

O ator Antonio Calloni fez um agradecimento a Domingos. "Pessoas iluminadas como o Domingos têm essa função de lembrar à gente como a vida é boa, como é bom estar aqui. Companheiro, você, que nasceu para sempre, obrigado por tudo!".

Já Oscar Magrini não conteve as lágrimas ao relembrar um momento recente que teve ao lado do ator. "É com grande tristeza que eu deixo esse recado para falar de um grande amigo. Fiz uma amizade com ele em Salve Jorge, e foi muito bacana conhecer essa pessoa maravilhosa. No começo do mês estava no estacionamento, batemos um papo, e agora estou falando sobre ele, e é só uma lembrança. Sei que não é fácil, é uma perda muito grande. Força à esposa, aos filhos e aos amigos. Estamos aqui sofrendo muito, mas Deus sabe o que faz".

A atriz Tania Khalill também falou sobre Domingos. "Quando me questiono sobre a vida e a morte, meu pensamento sempre vai para o lado da intensidade. O Domingos sempre foi uma pessoa muito feliz, intensa e passional. É muito difícil falar... Quero deixar um grande abraço para a esposa e filhos, e dizer que estou do lado de vocês com todo meu amor", ressaltou.

Cleo Pires mandou um recado, lido por André Marques. "Ele era um cara incrível, fazia só o que tinha vontade, mas com a doçura do mundo. Me apresentou a vários sonhos e tipos de uísques. Ele é o cara mesmo".