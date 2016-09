17/09/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Das promessas enganosas



clique para ampliar

Divulgação o presidente da Funasa, Henrique Pires, discute projetos de saneamento com prefeitos na sede da APPM





Na edição de quinta-feira, escrevi um artigo sobre o engodo das propagandas políticas na campanha eleitoral de Teresina. No mesmo dia, a jornalista Renata Lo Prete publicava no jornal O Globo um artigo intitulado "Porta dos sem-fundos", com uma visão ampliada para o Brasil, no qual identificava o mesmo problema. Eis o texto dela, que se ajusta perfeitamente também a Teresina e à esmagadora maioria das cidades que estão em campanha para eleger prefeitos e vereadores: "(...) A propaganda eleitoral não parou de oferecer terrenos na Lua. Da eterna promessa de zerar o déficit de vagas em creches ao anunciado compromisso com a expansão da folha do funcionalismo nas mais variadas frentes, passando pela oferta de desoneração para setores específicos, os candidatos habitam um lugar distante e feliz, onde o dinheiro não acabou. Já no Brasil, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, 95% dos municípios devem fechar o ano no vermelho. Metade já estourou ou está prestes a estourar o limite de gastos com servidores. Embora não admitam, muitos prefeitos avaliam decretar calamidade pública na reta final do mandato para fugir de sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal. O candidato que fala em contratar milhares de médicos ou de guardas civis finge ignorar que os impostos responsáveis pelo sustento das prefeituras estão em queda livre - entre 5% e 7% em 2015, projeção de dois dígitos em 2016. Ou que é cada vez mais difícil equilibrar as contas, se considerados os rombos das previdências locais e as pressões salariais, ancoradas na inflação. E o que dizer da fixação das campanhas em novas obras? Estudo da UFRJ aponta que os investimentos das prefeituras tombaram 13% em 2015, rompendo curva de alta dos quatro anos anteriores. A crise asfixiou as principais fontes de financiamento, públicas ou privadas. Para completar, Ministério Público e Tribunais de Contas miram cada vez mais nos ordenadores de despesas. Com a crescente inadimplência, tribunais de Justiça já confiscam valores na boca do caixa. Diante da penúria, desta vez 68% dos prefeitos em primeiro mandato resolveram tentar o segundo, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. Em 2012, foram 73%; em 2008, 77%. No ano do impeachment, em que a expressão "estelionato eleitoral" entrou de vez no radar do público, impressiona que a plataforma essencial de boa parte dos candidatos seja gastar mais sem ter de onde tirar."