17/09/2016 09:00:00 - Nacional



Especialistas dizem que imprensa deve quebrar tabus

Evento da Sesapi mostrou dados sobre o suicídio no Piauí





O mês de setembro é marcado por uma campanha internacional que visa a sensibilizar e envolver os profissionais de comunicação, saúde e sociedade em geral sobre um tema bastante delicado, que é o suicídio. O intuito do Setembro Amarelo é alertar sobre a importância de espalhar conhecimento para prevenir a ação. Os especialistas acreditam que falar sobre tema nos meios de comunicação é uma ferramenta importante, porém, é preciso fazê-la de forma responsável. E para auxiliar nessa disseminação responsável de informações sobre o tema, a Associação Brasileira de Psiquiatria disponibiliza uma cartilha voltada para os profissionais da imprensa sobre o comportamento suicida. O psicólogo especialista em prevenção ao suicídio, Carlos Henrique Aragão, acredita que a prevenção deste ato é um dever de todos e que a imprensa, em especial, deve quebrar os tabus acerca do tema. "Existem estudos comprovados que uma notícia sobre um atentado contra a vida quando noticiada de forma sensacionalista, descrevendo os detalhes pode impactar pessoas vulneráveis a cometer a mesma coisa, da mesma forma que existem estudos de que matérias abordando a prevenção do ato suicida podem ajudar a prevenir tais comportamentos, e por isso a mídia precisa ficar com esta segunda opção e assim prestar um papel social relevante e nobre". Sobre os mitos e tabus que existem sobre o tema, o especialista aponta para aquele de que as pessoas que atentaram contra a vida não emitiram sinais de que não estavam bem. "90% das pessoas que cometeram o ato apresentaram sinais ao longo de um tempo, porém esses sinais nem sempre são claros, o que impede as pessoas próximas a prestar um auxílio em tempo hábil", comenta. Sobre isso, Carlos reitera que as pessoas próximas daquelas que cometeram o ato não devem se sentir culpadas ou irresponsáveis por isso, "é importante que essas pessoas não se sintam responsáveis pelo ocorrido, elas devem se fortalecer e ficarem atentas aos sinais emitidos pelas outras pessoas de seu círculo social", enfatiza.