Na última quarta-feira (14), Teresina registrou o dia mais quente do ano, de acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os termômetros marcaram a temperatura máxima de 39,7° com umidade abaixo de 20%. De acordo com o INMET, a maior temperatura havia sido registrada no último dia 7 de setembro, quando os termômetros marcaram 39,5°. E a previsão é que o tempo continue quente e seco na capital, que teve aumento de cerca de 2,3° acima da média.

Este período já é conhecido pelos piauienses como o mais quente e seco do ano e por isso requer cuidados com a saúde. No intuito de melhorar a qualidade do ar em casa, os teresi-nenses já lotam farmácias e lojas de eletrodomésticos em busca de umidificadores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice ideal de umidade do ar é de 60%, no entanto, nos últimos dias este valor na capital está em torno de 35%.

Na hora de comprar é importante fazer uma pesquisa de preço, pois dependendo do lugar e da marca, a diferença é de até R$50,00. Em uma farmácia do Centro da cidade, os umidificadores e inaladores preenchem as prateleiras, segundo o gerente Ademir de Sousa, a procura por esses equipamentos intensificou desde o começo do mês.

"As pessoas já estão procurando os umidificadores antes que acabe o estoque o preço suba mais, os inaladores também são bastantes procurados para ser usados em crianças e idosos, geralmente os que mais sofrem com os efeitos do calor", ressalta o gerente.

Ademir pontua que outros produtos com bastante saída nesta época são os bloqueadores solar, soro fisiológico e remédios para o trato gastrointestinal.

Queimadas- Prática muito comum, e perigosa, nesta época, as queimadas estão no topo da lista sobre os danos que causam à saúde da população. Os focos acontecem em todas as regiões da cidade, a qualquer hora do dia, o que deixa moradores indignados. "Aqui costuma ser quente porque tem pouca árvore e muito asfalto e prédios, mas ao invés de juntar as folhas que caem do quintal em um saco plástico ainda tem gente que resolve tocar fogo, o que deixa a situação pior e não adianta falar que todo ano é a mesma coisa, quem tem problema respiratório sofre bastante aqui nesta região", comenta Fátima Bezerra, que mora do Centro da cidade.

Na zona Sul, o problema se repete, moradores dizem que até de madrugada a fumaça invade os cômodos das residências. "Eu acordei às 4 horas com o cheiro da fumaça, até me preocupei se poderia ser um incêndio acidental, mas acredito que era de mato mesmo, como sempre acontece aqui nesse setor industrial da zona Sul, se a gente deixar a janela aberta a cama fica cheia de cinzas, sem falar no terraço que amanhece todo sujo com a fuligem", reitera a dona de casa Samara Barros, moradora do bairro Saci.