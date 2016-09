17/09/2016 09:00:00 - Geral



PT elabora nota de apoio a Lula para ser lida por candidatos



Rui Falcão, presidente do Partidos dos Trabalhadores, durante pronunciamento no Centro de São Paulo





O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que o partido divulgará, no fim de semana, uma nota de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os candidatos petistas a prefeito em todo o país leiam durante seus programas eleitorais. A iniciativa ocorre após o Ministério Público Federal (MPF) denunciar por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O comunicado terá cerca de 30 segundos, segundo Falcão. Ele negou que tenha conversado com um ou outro candidato específico, como o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. "A nota será encaminhada aos candidatos como sendo recomendação do diretório nacional", afirma Rui. "Não é que ela será obrigatória, nossa ideia é que possa ser feita. Alguns candidatos, como o de Vitória, já fizeram de forma voluntária [o pronunciamento a favor de Lula]", disse. Também será feito um calendário de manifestações em apoio a Lula. Falcão negou que o partido tenha outros nomes caso Lula seja condenado em segunda instância pela Justiça Federal no Paraná, onde tramitam os inquéritos da Lava Jato, o que levaria o ex-presidente a perder os direitos políticos e não poder se candidatar em 2018. Falcão voltou a criticar a denúncia do MPF "que pegou mal" e que "há um golpe articulado para destruir e interditar uma tríade", formada, segundo ele, por Dilma, Lula e o PT. "O alvo agora é o Lula. E a investida contra o Lula é contínua e o objetivo agora é este, impedir que ele seja candidato em 2018." Renovação do partido - Falcão também anunciou que haverá renovação da direção do partido para o primeiro semestre de 2017. O objetivo, segundo ele, é fazer com que a nova direção já esteja ajustada aos padrões do partido para as eleições de 2018. Ele disse, também, que não irá concorrer para a presidência do partido no ano que vem. A renovação do partido ocorrerá por meio de um congresso de base, que será lançado em uma reunião em 7 de outubro, quando será feito também um balanço do primeiro turno das eleições. Falcão disse que Lula não quer ser presidente do partido. "Ele não quer. Ele apresenta dois argumentos: se nós queremos renovar o partido, ele já foi presidente, e renovação é para abrir espaço para novos. O outro é que, se querem atacar ele e o PT, mata dois coelhos numa cajadada só", disse. Questionado sobre se Lula é o pré-candidato do partido, respondeu: "É o nome que é querido e desejado pela sociedade. Não é só o PT. Mas nós temos várias lideranças regionais, sindicais", disse. "Os adversários veem ele como melhor nome. Mas não estamos cogitando candidato." Segundo Falcão, "não há intenção do partido de fazer oposição [ao governo federal] por muito tempo". Isso porque, segundo ele, o PT quer voltar ao poder. "Não seremos oposição por muito. Me deixe esclarecer: não queremos ser oposição por muito tempo porque queremos voltar ao governo e queremos mostrar alternativas para a retomada do crescimento", disse. "Nós queremos recuperar nosso legado de mudanças."