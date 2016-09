17/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Brasil faz dobradinha na Rio 2016 e leva 11º ouro e mais um bronze



SILVÂNIA COSTA salta durante final e chega a tirar o fôlego da torcida no Engenhão à espera do resultado no placar





A delegação brasileira que disputa os jogos Paralímpicos Rio 2016 conseguiram uma dobradinha na manhã de ontem (16). Na disputa do salto em distância, Silvânia Costa encarou cada um dos percalços que a vida lhe impôs, desde à infância sofrida na cidade de Três Lagoas, até as pistas do Engenhão. Ao bater suas rivais, a atleta conseguiu atingir a marca de 4,98m e garantiu o 11º ouro brasileiro. A prata ficou com Brigitte Diaasso, Costa do Marfim, que conseguiu a marca de 4,89m. E para completar o pódio, a brasileira Lorena Spoladre conseguiu fechar a competição com 4,71m, fazendo a dobradinha brasileira e levando a torcida do Engenhão ao delírio. "Minha vida é um tudo ou nada. Sempre dou o meu melhor no meu treino e na competição fazer a festa. Até hoje, nesses quatro anos de dedicação, nunca saí da competição sem a medalha de ouro, independente da maneira que comecei. Campeã parapan-americana, mundial, e agora o último pódio que uma atleta pode chegar", disse Silvânia. Lorena, que saltou com homenagem ao seu pai, Walter, na venda, festejou o bronze após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo na última semana. "Meus primeiros saltos não estavam saindo. Não era nem para ter entrado na prova. Tive uma lesão no tornozelo semana passada. Entrei na prova do início ao fim com dor. Para mim, esse bronze tem gosto de ouro". Silvânia pulou para a liderança logo em seu primeiro salto, com 4,66m. Melhorou na sequência, com 4,78m e ampliou vantagem na ponta. Na quarta bateria de tentativas, porém, Brigitte Diasso deu o maior salto de sua carreira e, com 4,89, dificultou a vida da brasileira. No quinto salto, Silvânia marcou 4,82m, ainda atrás da rival. O clima, na última bateria de tentativas, era de tensão. Lorena garantiu o bronze com a marca de seu quarto salto, com 4,71m. Diasso saltou para 4,78m e abriu caminho para Silvânia, a última a ir para a pista. Acostumada a saltar mais de 5m, a marca parecia tranquila de ser batida. O nervosismo, porém, era nítido. Após o salto, o Engenhão permaneceu calado à espera da confirmação oficial. Ao aparecer 4,98m no telão, o estádio explodiu em gritos: veio o ouro.