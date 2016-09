17/09/2016 09:00:00 - Polícia



Detenta some de dentro da sala de aula da Penitenciária

DETENTA fugiu após pular o muro do fundo da penitenciária feminina; ela estava na sala de aula quando sumiu





Uma detenta fugiu da Penitenciária Feminina de Teresina, possivelmente após pular o muro do fundo da penitenciária. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), Kleiton Holanda, ela estava na sala de aula quando sumiu. O fato aconteceu na noite da última quarta-feira (14). A presa foi uma das que participou do espetáculo Cartas de Minha Vida, baseada nas histórias ouvidas ou vividas pelas detentas e também numa releitura da obra da pintora mexicana Frida Kahlo. A Gerência da Penitenciária Feminina confirmou a fuga. "Era para ela estar na sala de aula quando em um determinado momento sentiram a falta dela e após vistoria e contagem das presas, foi confirmada a fuga. Ainda não sabemos como foi, se ela contou com a ajuda das outras presas para não ser notada ou se na hora que estavam sendo conduzida para a sala de aula, ela se escondeu. O que sabemos e que era para ela estar na sala e não estava. Sabemos também que ela usou o muro do fundo da penitenciária para fugir, já que não tem cerca elétrica e não tem policial na guarita", relatou. Ainda segundo sindicato, era a segunda vez que a detenta estava presa por tráfico de drogas e fugiu dois dias após retornar para a penitenciária. "Ela foi detida na primeira vez, cumpriu pena e conseguiu autorização para sair com a tornozeleira eletrônica, mas foi presa novamente na segunda-feira (12), também por tráfico de drogas. Ela era uma presa que de certa forma teve certo benefício, pois ao retornar não ficou na área de triagem, por ser uma das presas que participou do espetáculo", contou Kleiton. A penitenciária tem capacidade para 97 presos e, de acordo com o sindicato, tem atualmente 200 detentas e apenas seis agentes por plantão. "Fora a quantidade de presas e o déficit de pessoal ainda tem a questão que as presas estão transitando livremente pela unidade com a permissão da direção e como não tem uma segurança acaba acontecendo as fugas", explicou. Em nota, Gerência da Penitenciária Feminina de Teresina informou que as buscas à detenta já iniciaram por parte da Polícia Militar e da Secretaria de Justiça do Piauí. Informou ainda que ela estava presa por roubo e era reincidente. A Gerência ressaltou que a segurança da unidade foi reforçada.