Uma vistoria realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Secretaria de Estado da Defesa da Civil do Piauí apontou que o telhado da Igreja São Benedito, no Centro de Teresina, pode desabar ainda mais. De acordo com as autoridades, após o desabamento de parte da torre sul do prédio, na madrugada da quarta-feira (14), que causou um rombo no teto, a estrutura ficou comprometida.

"Fomos até o local e diante da situação que identificamos, o rombo no telhado ocasionado pela queda de um pináculo ornamenta de uma das torres foi muito grande e existe risco de desmoronamento do telhado. Estamos aguardando o laudo da defesa civil e esperamos que a nossa recomendação seja aceita", explicou a chefe de divisão técnica do Iphan, Wania Bertinato.

Após a vistoria, as autoridades recomendaram que a igreja seja interditada emergencialmente. A Igreja Católica, no entanto, já havia anunciado a interdição do prédio por tempo indeterminado, passando a realizar as missas no Salão do Pão de Santo Antônio, na Avenida Frei Serafim.

No ofício encaminhado à Defesa Civil e à Arquidiocese de Teresina alerta: "solicitamos que seja verificado se há sintomas de instabilidade na estrutura da mesma e/ou possibilidade de queda de outros elementos que coloquem em risco à segurança dos usuários e transeuntes".

Ainda não se sabe o que pode ter causado o desabamento de dois itens que compõe a torre, a cornija e o pináculo. Por ser tratar de um prédio muito antigo, peritos da igreja católica do Piauí que trabalham com construção e restauração das igrejas foram acionados.

De acordo com o pároco, Frei Edimilson Vieira, a Igreja Católica não dispõe de recursos para custear a reparação. Além da estrutura da torre, o teto, o forro e pelo menos cinco bancos foram destruídos com o incidente. Recentemente, a São Benedito passava por obras de refrigeração custeadas por uma campanha de arrecadação de fundos que foi feita anteriormente.

PATRIMÔNIO - A igreja de São Benedito foi tombada pelo Iphan em 1938, sendo o terceiro templo católico construído em Teresina. Segundo o IPHAN, teve o tombamento federal motivado pela expressão artística da talha das portas externas, de autoria do artífice piauiense Sebastião Mendes.

A igreja foi edificada pelo frei Serafim de Catânia, missionário capuchinho, com esmolas e trabalhos do povo. A pedra fundamental foi lançada em 1874, sendo concluída e sagrada em 1886. O programa litúrgico, resolvido com simplicidade, encontra raízes nas tradições ibéricas mais constantes das igrejas de partido protobarrocas.