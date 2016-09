O PMDB pretende eleger 40 prefeitos nas eleições municipais deste ano e filiar todos os petebistas insatisfeitos com o partido. A eleição dos prefeitos é uma preparação para as eleições de 2018, quando o partido pretende disputar o Governo do Estado como cabeça de chapa. A revelação foi feita pelo deputado federal Marcelo Castro, que é presidente da executiva estadual do PMDB no Piauí. Ele informou que o convite para filiação está feito para o senador Elmano Ferrer e para o deputado federal Fábio Abreu, do PTB.

O partido já filiou o ex-senador e ex-presidente do PTB no Piauí, João Vicente Clau-dino. O PMDB prepara terreno para disputar a eleição de governador em 2018. "Refiz o convite ao senador (Elmano Férrer) nesta quarta, quando estávamos no aeroporto. A gente acredita que possa ter os dois em nosso partido", disse o deputado Marcelo Castro, que confirmou que tem atuado nesse sentido, sem muito alarde. Marcelo Castro acredita que são reais as chances de que as duas lideranças venham a aceitar o convite. "A gente gostaria de ter o senador Elmano Ferrer e o secretário Fábio Abreu. Tanto que temos trabalhado para filiá-los ao PMDB. Inclusive, refiz o convite ao senador quando estávamos no aeroporto", acrescentou o parlamentar.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themís-tocles Filho, articulou a filiação do ex-senador e ex-presidente regional do PTB, João Vicente Claudino, ao partido. O ato de filiação deve ocorrer depois do período eleitoral. E os peeme-debistas pretendem se fortalecer com vistas às eleições de 2018. O presidente do Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria) e vice-presidente do PMDB no Piauí, Joao Henrique de Almeida Sousa, confirmou que o PMDB tem 34 prefeitos no Estado e pretende eleger 40 nestas eleições.

"Nós traçamos metas para o partido em 2018 e o PMDB tem feito um trabalho para reeleger os prefeitos. Esperamos 40. Lamentamos a morte do prefeito de Pajeú e do seu vice, que eram dos PMDB, que tinham reeleição certa. Participamos de várias campanhas e o PMDB está se consolidando no interior e na capital, onde tem o candidato a vice-prefeito. E nestas condições, o PMDB se prepara para cumprir a sua missão e chegar forte em 2018", destacou João Henrique.

João Henrique não confirma, mas pretende ser o candidato a governador do partido com o apoio do presidente Michel Temer, de quem é amigo pessoal. Ele acredita no apoio do presidente Michel Temer para vencer o pleito daqui a dois anos.