18/09/2016 - Cultura



Projeto Seis e Meia traz Fafá de Belém ao Piauí

Fafá de Belém faz show em três cidades do Piauí pelo Seis e Meia





Além de Teresina, o projeto Seis e Meia vai levar o show da cantora Fafá de Belém a mais duas cidades do Piauí: Floriano e Oeiras. A apresentação, que comemora os 40 anos de carreira da artista, será nos dias 20 de setembro, no Espaço Cultural Maria Bonita, em Floriano; dia 21, no Cineteatro de Oeiras; e dia 22, em Teresina, no Theatro 4 de Setembro. O cantor Yuri Raphael é quem abre o show de Fafá em Teresina. Em seu novo show, a cantora comemora 40 anos de carreira trazendo a sonoridade do Pará embalada pelas guitarras de Manoel e Felipe Cordeiro. No espetáculo estão presentes seus grandes sucessos e músicas de seu novo álbum. "Não paro de fazer shows por todo o Brasil, em vários formatos. Mas este espetáculo agora é especial, traz muita coisa nova, é um desafio novo. E ainda bem que gosto de desafios, e este é bem diferente", comenta Fafá. A concepção parte de um resgate artístico e emocional da cantora. Percorre suas atitudes, gestos, memórias, referências, visões de Belém do Pará, uma verdadeira viagem em torno da trajetória de Fafá. Acompanhada de apenas dois músicos, que arrasam em seus números instrumentais, a cantora interpreta canções do novo CD, chamado "Do tamanho certo para meu sorriso". No repertório, ainda serão apresentados os sucessos emblemáticos da carreira de Fafá, como "Nuvem de lágrimas" e "Abandonada". Recentemente, a artista teve duas indicações ao 27º Prêmio da Música Brasileira como melhor cantora e melhor álbum. O projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Todos os meses, uma atração nacional e uma local se apresentam no palco do Theatro 4 de Setembro. Com a descentralização do projeto, outros municípios estão recebendo os shows nacionais. Em Teresina, os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e já podem ser adquiridos na Toccata e na bilheteria do Theatro 4 de Setembro.