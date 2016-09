18/09/2016 09:00:00 - Geral



Reforma na previdência causa debates

Advogado Marcos Aurélio fala sobre as mudanças e os impactos para os trabalhadores





A proposta de Reforma da Previdência Social do governo tem sido o motivo de dúvida e discussão nos últimos dias. Muitas pessoas não sabem ao certo o que irá mudar e se serão beneficiadas ou prejudicadas com as mudanças. A previsão é que a reforma seja apresentada aos deputados, senadores e empresários neste ano mesmo que a aprovação só aconteça em 2017. O governo alega que a previdência precisa ser revista por conta do rombo nas contas. Em 2015, houve uma forte piora nas contas da Previdência, quando foi contabilizado um déficit de R$ 85,81 bilhões (diferença entre as receitas e o pagamento de benefícios previdenciários), ou 1,5% do PIB. No ano anterior, o resultado negativo havia sido de R$ 56,69 bilhões - o equivalente a 1% do PIB. A piora de um ano para o outro foi de R$ 29,12 bilhões e rombo subiu em 51%. O déficit do INSS de 2015 foi o maior valor nominal (R$ 85 bilhões) da série histórica, que tem início em 1997, mas, em proporção com o PIB, ficou abaixo do patamar registrado de 2004 a 2007. Para 2016, os números preliminares indicam nova deterioração das contas da Previdência Social. Para este ano, a estimativa do governo, contida na proposta de orçamento, é de um aumento de 45% no rombo do INSS, para R$ 124,9 bilhões. Para alguns especialistas a questão precisa ser vista com cautela. O advogado Marcos Aurélio explica que o momento é delicado por conta da mudança de governo e reformas como estas precisam ser feitas com cautela levando em consideração os benefícios para o povo. Ele explica que o fundo de previdência é formado por três portas de entrada, são elas: contribuição trabalhista, parcela de impostos e parcelas de multas, sendo as duas últimas quantias extremamente altas. "São bilhões de reais advindos dessas outras duas portas, então porque apenas a parte da contribuição por parte do trabalhador deve ser aumentada? São questões que devem ser analisadas com bastante cautela e é isso que nós esperamos nos nossos parlamentares que vão aprovar ou não a reforma". O advogado ressalta que as mudanças do projeto podem levar os trabalhadores a procurarem os planos de previdência privada oferecidas pelos bancos, situação que já ocorre atualmente e pode ter uma expansão. "Hoje nós estamos presenciando uma situação política que tem envolvimento direto com empresários, toda hora sai uma notícia de que propostas foram aceitas ou negadas levando em consideração pressões empresariais, que financiam campanhas, e no caso da previdência mais uma vez os banqueiros sairão no lucro, para se ter uma ideia os banqueiros brasileiros estão entre os que mais faturam no mundo". Se aprovada tal como consta a proposta governamental, a idade mínima para dar entrada na aposentadoria será igual para homens e mulheres, 65 anos. Atualmente as idades são diferentes para os gêneros e algumas profissões possuem redução de tempo de contribuição, como é o caso dos pro-fessores. A grande preocupação dos especialistas é que a unificação de idade por tempo de contribuição pode desfavo-recer muitas pessoas, pois em cada região do país a estimativa e condições de vida apresentam diferenças gigantescas.