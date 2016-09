18/09/2016 09:00:00 - Cidade



Praça está há mais de 20 anos sem reforma

Praça da Harmonia, na zona Norte, está destruída e em estado de abandono





A Praça da Harmonia, localizada no bairro Memorare, zona Norte de Teresina, localizada em frente ao Centro Educacional Masculino (CEM), está há mais de 20 anos precisando de reforma, segundo relatam os moradores da região. A situação é de descaso com o que poderia servir como mais um espaço de lazer e esporte para os teresinenses. José Anísio, morador do bairro, conta que, na tentativa de revitalizar o local ou apenas mantê-lo limpo, a população já pintou as muretas da praça, mas a ação do tempo fez com que ficasse desgastada rapidamente. "Nós não temos condições de fazer pinturas e reformas sempre. É preciso que o poder público se responsabilize para que a praça não seja abandonada também pelos moradores do bairro", lamentou. A Praça da Harmonia foi construída entre ruas de pouco trânsito, tornando-se uma ambiente tranquilo, favorável para brincadeiras infantis e passeios. Atualmente, de acordo com os moradores do bairro, ela é frequentada apenas pelos estudantes que param no local por alguns minutos na volta da escola. "Diversas reclamações já foram enviada à Superintendência de Desenvolvimento Urbano Norte (SDU/Norte), mas o problema nunca foi solucionado. Pelo contrário, somente piora", afirma a dona de casa Marília Sousa. Com estrutura ideal para propiciar a prática esportiva, a quadra da Praça da Harmonia está com os alambrados e muros quebrados e sem iluminação. "Faz mais de quatro anos que a quadra e praça estão sem iluminação. Tudo está quebrado. As poucas lâmpadas que ainda restam estão queimadas e há postes que nem o local das lâmpadas existe mais", acrescenta Marília Sousa. Ainda por causa da falta de iluminação, a insegurança no local é outro motivo de reclamação. Donos de bar, que ficam próximos à praça, precisam fechar seus estabelecimentos mais cedo por conta da violência na área. REFORMA - A SDU fará reforma de cerca de 100 praças na região Centro e Norte da cidade. O investimento para recuperação desses locais é de R$ 1.080 milhão. No final do ano passado, os serviços começaram pela recuperação do piso no adro da Catedral de Nossa Senhora das Dores e de toda Praça Saraiva. Além disso, segundo informações da SDU, foram reestrutu-radas as praças do bairro Ma-frense, Nova Brasília e Praça da Bandeira, onde foram feitas melhorias no anfiteatro e no piso, além da passagem para o Shopping da Cidade.