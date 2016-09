18/09/2016 09:00:00 - Esporte Local



River faz hoje jogo de despedida da Série C no Lindolfo Monteiro

River se despede da Série C do Brasileiro hoje no Lindolfo Monteiro enfrentando o Cuiabá





Depois de uma semana conturbada e sem treinos, o elenco do River, mesmo com a ameaça de não entrar em campo hoje (18) em protesto por causa dos atrasos salariais, faz o seu jogo de despedida da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Com o segundo pior aproveitamento da competição (23,5%) e rebaixado matematicamente com duas rodadas de antecedência, o clube vive um drama dentro e fora de campo. Uma reunião realizada na sede da Procuradoria do Trabalho em Teresina na tarde de ontem selou um acordo entre a diretoria do River e os jogadores da equipe e por isso o River joga hoje. A reunião teve a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho, do sindicato dos atletas, da diretoria e dos jogadores. O clube se comprometeu a pagar os R$ 600 mil em salários atrasados divididos em 4 parcelas até o fim do ano. Caso atrase os pagamentos, o Galo será penalizado com multas diárias de R$ 500 por atleta. "Na reunião tratamos exclusivamente dos salários atrasados para que pudéssemos dar uma garantia para os atletas de que eles efetivamente vão receber, um compromisso assumido pelo clube perante o Ministério do Trabalho. Firmamos um título executivo extrajudicial e se não pagar, aí o River-PI vai responder perante a justiça do trabalho e vai pagar multas", explica o procurador Edno Moura. O River convive com salários atrasados desde o início do ano, mas o problema se agravou na reta final da Série C, quando foram acumuladas três folhas em atraso. Após a derrota para o ABC, quando foi confirmado o rebaixamento do clube para a Série C, o time deixou de treinar por dois dias e, após a derrota para o ABC no último domingo, foram mais três dias sem treino e ameaça de não entrar em campo na última rodada. O Galo subiu no ano passado e conquistou o vice-campeonato da Série D. A campanha na Terceirona teve apenas duas vitórias em 17 jogos. Foram nove derrotas, seis empates. O rebaixamento veio a duas rodadas do fim da fase classificatória. Nenhum membro da diretoria nem os jogadores presentes quiseram gravar entrevista com a imprensa após a reunião.