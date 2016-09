18/09/2016 09:00:00 - Concursos



Hospitais universitários realizam seleção para mais de 2 mil vagas

Hospitais universitários vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares





Universidade Federal de Sergipe/Reprodução Hospitais universitários vinculados a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Sergipe e Paraíba estão com concursos públicos em andamento. No total, são 2.398 vagas, distribuídas entre as áreas assistencial, administrativa e médica. Há oportunidades para os níveis médio e superior, com salários que vão de R$ 1.863,48 a R$ 8.887,51. As seleções são para as seguintes instituições: Hospital Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap/UFF), em Nitério/RJ; Hospital Alcides Carneiro e Júlio Maria Bandeira de Mello, ambos da Universidade Federal de Campina Grande (Huac e HUJB/UFCG); Hospital Gaffrée Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Hugg/Unirio); Hospital Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, em Flo-rianópolis/SC; e Hospital Regional de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HRL/UFS), em Lagarto/SE. As oportunidades para a área médica são exclusivamente de nível superior. Já nas áreas as-sistencial e administrativa, há vagas também para nível médio. As seleções têm como primeira etapa a aplicação de provas objetivas, seguidas de avaliação de títulos e experiência profissional. Os concursos para o Huac/UFCG, Huap/UFF, HRL/UFS e HUJB/UFCG já estão com as inscrições abertas até os dias 3 de outubro, 4 de outubro, 1º e 3 de novembro, respectivamente. As provas objetivas serão aplicadas, na mesma ordem, em 23 de outubro, 13 de novembro, 27 de novembro e 4 de dezembro. As inscrições para o Hugg/Unirio podem ser feitas de 14 de novembro a 19 de dezembro, e para o Hupest/UFSC de 7 de outubro a 10 de novembro. Os exames objetivos serão realizados nos dias 22 de janeiro de 2017 e 11 de novembro de 2016, respectivamente. O quantitativo de vagas é distribuído da seguinte forma: Huap/UFF (259), Huac/UFCG (293), Hugg/Unirio (526), Hupest/UFSC (421), HUJB/UFCG (302) e HRL/UFS (597). Os salários de todos os hospitais universitários vão de R$ 1.863,48 a R$ 8.887,51. Cargos - Na área médica, que exige formação superior, há vagas para cargos nas especialidades de acupuntura, cardiolo-gia, cirurgia plástica, dermatolo-gia, endocrinologia, homeopatia, infectologia, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, patologia, pediatria, psiquiatra, urologia, entre outras. Já nas áreas administrativa e assistencial, há vagas de níveis médio e superior. As oportunidades são para funções como arquiteto, assistente social, assistente administrativo, biólogo, cirurgião-dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, nutricionista, pedagogo e técnico em informática.