catarina santiago

repórter de política





O candidato a prefeito de Teresina pelo Partido Social Democrático (PSD), José Pessoa Leal, mais conhecido como Dr. Pessoa, é médico, mas tem quase duas décadas como legislador. Foi quatro vezes vereador, e agora, como deputado estadual, entrou na disputa pelo Palácio da Cidade. Segundo ele, suas duas maiores motivações para concorrer à Prefeitura são sua "história" e o "chamamento do povo". Nesta entrevista, ele defendeu que "tem mais condições de ajudar" Teresina como "executor" do que como legislador. O candidato não economizou críticas ao prefeito da capital e candidato à reeleição Firmino Filho (PSDB), que segundo ele, vem procurando atingir sua campanha pelo viés econômico através de ações na Justiça Eleitoral. Dr. Pessoa admite que a falta de recursos tem atrapalhado sua campanha, mas disse contar com o "povo" e "Deus" para seguir em frente. Ele também afirma que as pesquisas eleitorais divulgadas até agora estão "maquiadas" e que a diferença de votos entre ele e o prefeito, que lidera as pesquisas, é muito menor do que o mostrado. Dentre suas prioridades, Pessoa destaca a saúde pública, com aumento do número de Unidades de Terapia Intensiva e o fortalecimento do Programa Saúde da Família, além de investimentos em saneamento básico. Dr. Pessoa ressaltou ainda que a criminalidade e o avanço das drogas na capital só podem ser combatidos através de investimentos em educação, esporte e lazer e em parceria com a sociedade. "Ou nós trabalhamos a família, ou nós trabalhamos a escola ou nós deixamos de roubar o dinheiro público e investimentos nessas questões sociais ou não tem jeito", frisou.





Diário do Povo - A mais recente pesquisa eleitoral que saiu mostrou que apesar do prefeito Firmino Filho liderar, com 48% das intenções de voto, o sr. cresceu dois pontos e saiu de 27% e está com 31%. Ao que o sr. atribui o aumento das intenções de voto no seu nome já que o sr reclama tanto da questão dos recursos de campanha?

DRP - Na realidade, na minha campanha eu não vou chegar à metade do que preconiza a Justiça Eleitoral (quanto) do teto dos gastos. Seu passar da metade um pouquinho Deus é que está me ajudando porque a fonte foi o meu partido (PSD) que me deu um pouco, mas que não deu para pagar a metade dos marquetei-ros, o presidente regional do partido (deputado federal Júlio César) na convenção e o resto foi Deus e eu e o povo. Portanto, a dificuldade é grande. Em relação à pesquisa eu não quero comentar, porque coisa maquiada eu não comento. Eu quero comentar é no dia 2 de outubro o resultado, aí eu quero mostrar os maquiadores que vieram com perversidade. Isso porque ma-quiando agora eles agem para aquelas pessoas mais vulneráveis, tentando penetrar na vulnerabi-lidade dessas pessoas de maneiro inescrupulosa. E cabe ao Ministério Público investigar isso porque é um descalabro o que está aí. Fora outras ações danosas feitas em relação às pessoas mais vulneráveis que é pesada.

DP - Mas de quem é essa ação danosa?

DRP - Deve ter partido do chefe do blocão. Porque o lugar onde eu tenho encontrado, têm dito assim, não, aqui é vereador tal por mando de fulano de tal, preço já marcado. Mas o jurídico está cuidando disso, quando nós estamos identificando nós estamos botando para o jurídico.

DP - A sua coligação ingressou recentemente com uma ação contra a coligação do prefeito com o argumento que Firmino teria gasto R$ 1,7 milhão a mais do que deveria com publicidade no 1º semestre antes das eleições. Essa ação é também uma retaliação pelas ações ingressadas por Firmino contra o sr.?

DRP - O Firmino, sabendo a minha vulnerabilidade econômica, colocou uma ação tirando o nome pessoas do nome da coligação. Eu não tenho culpa se a minha família, os meus pais terem colocado meu nome José Pessoa Leal e aí ele entrou (com ação) e todo o meu material de campanha política, eu tive o cuidado de logo no início começar a fazer em grande escala, eu tive que destruir. Mas não tem anda a ver isso com retaliação, pode haver com a parte minha jurídica que está observando essa imoralidade. Eu nem sabia disso, quem soube foi o jurídico.

DP - Em relação às suas propostas, o que o sr. considera prioritário que se mude na capital? Quais são os principais problemas de Teresina?

DRP - São vários, eu vou começar pela saúde. O prefeito diz que investe 32%, 33%, o dobro ou mais que o dobro da média nacional e por que essa calamidade na saúde? Eu vou lhe dizer aqui por quê. Saúde se faz com conhecimento técnico-científico, com pessoas, que eu vou fazer muito para aqueles que querem bem o povo de Teresina, mas faz se faz saúde cuidando bem do Programa de Saúde da Família e saneamento básico. O Programa Saúde da Família tem uma cobertura do governo federal, com uma pequena complementação do governo municipal, em torno de 96%, quase 100%, na parte médico e paramédico; na parte odontológico em torno de 86% a 88%, então, uma cobertura ótima. Qual a falha aí? Não é dos colegas (médicos) não, a falha é do incentivo, da responsabilidade, da gestão do governo municipal. Vamos pa-ra o saneamento básico. Ele (Firmino) vem falando do saneamento básico eu era garoto e vai melhorar. O saneamento aqui é três vezes menos que a media nacional que é em torno de 44%, 45%, a média nacional e eu estou falando a realidade de cidade acima de 500 mil habitantes. Isso é enxugar gelo com as mãos. Se cuidar bem do Programa Saúde da Família, se cuidar bem do saneamento só em torno de 20% dos pacientes irão para hospitais de médio e grande porte. Mas a perversidade é maior ainda porque o estado do Piauí como um todo, Teresina está incluída, tem menos da metade da média necessária para ter UTIs. A média é em torno de 750 vagas de UTIs no estado do Piauí, mas nós temos só 300 e poucas vagas. E eu estou dizendo ações necessárias básicas. Por isso que as pessoas morrem no HUT.

DP - Mas e o argumento de que o município de Teresina arca com pacientes que vêm de fora do estado e nisso há uma sobrecarga no sistema de saúde pública da capital, principalmente, no HUT?

DRP - Ele (Firmino Filho) fala longe do governador (Wellington Dias), quando está perto do governo é cheirando o governador porque a contribuição do governo tanto com o funcionário quanto com dinheiro para o HUT é grande. Ele fala isso em alguma reuniãozinha periférica, mas quando está perto do governador isso não existe. Mas eu quero dizer de prioridade também na saúde é que todo paciente que se consultar, todos, do recém-nascido ao vovô de 110 anos voltarão a ser atendidos pelo mesmo médico que atendeu da primeira vez. Consultou aqui, o médico vai dar a autorização quando é que quer ver de novo, para o acompanhamento do tratamento. Hoje a gente observa que tem deles (pacientes) que passam mais de um ano sem voltar. Com fixação de ferro por causa de trauma de acidente e outras patologia, que muitas das vezes complicam e aí eles morrem antes de voltar ao médico.