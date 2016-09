17/09/2016 09:00:00 - Política



Candidatos já gastaram mais de R$ 1,2 milhão

clique para ampliar

Firmino Filho (PSDB) foi o que mais arrecadou e o que mais gastou com propaganda eleitoral





luciano coelho repórter de politica

Os prefeitos estão com os gastos de campanha limitados a R$2.191.795,79. Esse é o valor máximo permitido por lei. No segundo turno, os candidatos poderão gastar até R$657.538,74 para tentarem se eleger a prefeito da capital. Todos os candidatos colocaram na declaração à Justiça Eleitoral o limite máximo para os gastos em campanha. Juntos os candidatos arrecadaram até agora R$ 1.292.911,00 e gastaram o equivalente a R$ 1.261.753,00 em campanha política. Na primeira parcial das prestações de contas os candidatos, quem mais arrecadou recursos para gastar em campanha foi o prefeito Firmino Filho (PSDB). Até o inicio da campanha Firmino tinha metade dos recursos do Dr. Pessoa (PSD). Firmino tinha declarado no TSE, R$ 234 mil. Agora, com dois depósitos feitos pelo PSDB, um de R$ 200 mil e outro de R$ 300 mil. O restante é doação de pessoa física, R$ 75.783,01, Firmino totalizou R$ 575.783,01. Na totalização das despesas, o prefeito candidato à reeleição já gastou R$ 453.121,78 na campanha. São R$ 200 mil da Xiscom Produtora, R$ 100mil da SA Propaganda e mais R$ 92.506,00 da gráfica Halley. A campanha do Dr. Pessoa conta hoje com R$ 570.500,00, sendo R$ 90.500,00 em doações de pessoas físicas. O próprio Dr. Pessoa fez doação de R$ 300 mil para sua campanha. O PSD doou R$ 180 mil para os gastos de campanha do candidato. Até agora, Dr. Pessoa gastou R$ 392.048,40 com despesas pagas para a DV Produções com gastos em torno de R$ 199.900,00 e mais R$ 164.940,00 com a gráfica SP Ltda. O candidato do PTB, Ama-deu Campos, arrecadou R$ 140.128,00 sendo R$ 85.878,00 de doações de pessoas físicas, R$ 40 mil do partido dele e mais R$ 14.250,00 de recursos próprios. Até agora, ele gastou R$ 410.573,62, mas somente R$ 54.963,25 foram pagas até agora. O candidato do PSOL, Everton Diego, conseguiu arrecadar a soma de R$ 4.200,00, sendo que o partido contribuiu com R$ 3.500,00. No tocante as despesas, o candidato gastou até agora R$ 511,60, segundo a prestação de contas apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os candidatos Lourdes Melo (PCO) e Quem Quem (PTN) não arrecadaram e nem gastaram nem um centavo em campanha até agora, segundo as informações do TSE. Os dois candidatos estão fazendo campanha e tem material gráfico e de vídeo. A candidata do PSTU, Lu-ciane Santos declarou a Justiça Eleitoral que arrecadou R$ 2.300,00, sendo R$ 1.800,00 de doações de pessoa física e R$ 500,00 de recursos próprios da candidata. Segundo a parcial da prestação de gastos de campanha, Luciane Santos fez despesas no valor de R$ 5.500,00, e até agora somente R$ 1.000,00 foram pagos.