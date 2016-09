Oeiras, primeira capital piauiense, antiga Vila do Mocha. A cidade ainda guarda em suas ruas e praças o acervo arquitetônico representado pelos casarões e templos religiosos como a Igreja de Nossa Senhora da Vitória.

Primeira igreja do Piauí, a Nossa Senhora da Vitória foi fundada em 1697. Ao redor da capela, depois transformada em igreja, surgiu a cidade. Antigamente, considerava-se que quanto mais próxima da igreja estava uma casa, mais prestígio tinham seus proprietários dentro da sociedade. Foi assaltada algumas vezes na década de 1980, perdendo parte do seu acervo.

Chama atenção também na cidade o Museu de Arte Sacra. Pertencente à Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, quase todo o acervo é oriundo de três igrejas: Nossa Senhora da Vitória (Matriz), Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Conceição. Uma pequena parte advém de colecionadores. O acervo é composto por imagens de madeira policromada do século XVIII, XIX e XX, varas do pálio, lanternas, crucifixos, castiçais, resplendores e coroas. Uma das dependências foi transformada em capela e nela se encontram várias peças, como bancos, confessionários, genu-flexórios, cátedra, algumas imagens policromadas do século XVIII, e um altar que pertenceu à Igreja de N. S. do Rosário. A Praça da Vitória que abriga a Igreja Nossa Senhora da Vitória também encanta os turistas pelo seu visual. A Praça está localizada bem no Centro de Oeiras e encaminha os turistas para os demais pontos da cidade.

O passeio por Oeiras proporciona uma viagem ao passado, onde a arquitetura antiga ganha destaque em meio à paisagem urbana, e guarda muitas histórias. Mariana Carvalho, historiadora, conta uma curiosidade em torno do casarão de doze janelas, construído no final do XIX, as janelas corres-pondiam à quantidade de filhas do morador da casa, que precisavam arranjar marido.