19/09/2016 09:00:00 - Geral



Greve dos bancos chega ao 14° dia sem previsão de fim

Com a greve população lota as agências lotéricas e correspondentes bancários em todas regiões da cidade





A greve dos bancários entra hoje no seu 11º dia sem previsão de encerramento. A classe se reuniu na última quinta-feira com os representantes da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e recusou proposta apresentada, de 7% de reajuste salarial e mais R$3.300 de abono, a mesma de reuniões anteriores. Os bancários querem reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, além de outras reivindicações, como melhores condições de trabalho. De acordo com João Neto, diretor do Sindicato dos Bancários do Piauí, o movimento continua enquanto os banqueiros não acatarem as reivindicações dos funcionários, que vão além da proposta salarial. "Eles estão focando só na parte financeira, mas nós queremos debater outros temas, como a segurança nas agências, a saúde do trabalhador e a falta de efetivo nos postos de trabalho". Em todo o país são cerca de 12 mil agências que aderiram ao movimento, e segundo informações do Sindicato dos bancários no Piauí, Teresina possui aproximadamente 3000 servidores ativos entre bancos públicos e privados, destes a maioria aderiu ao movimento e em todo os estado as 343 agências estão com boa parte das atividades suspensas. Com atendimento reduzido, muitos caixas eletrônicos quebrados e falta de envelopes para depósito desde a terça-feira desta semana, fiscais do Procon-PI (Serviço de Proteção ao Consumidor) estão percorrendo as agências bancárias de Teresina para verificar se os bancos estão funcionando com o percentual exigido por lei e se os serviços básicos estão sendo mantidos após receber denúncias de clientes. Para conseguir pagar as contas a população lota as agências bancárias e correspondentes bancários da cidade. Com isso o tempo de espera nas filas aumentou consideravelmente e os usuários reclamam. "A gente fica porque se atrasar as contas paga juros, mas que é um absurdo isso é, tem loteria que a fila tá dando na calçada se falar que muitos caixas eletrônicos não estão realizando saque", comenta o vendedor Pedro Ferreira. Sobre os transtornos causados pela falta de material, o diretor do sindicato dos bancários, José Neto justifica que este é um problema recorrente, não apenas exclusivo do período de greve. "Isso sempre acontece em períodos normais, mas como estamos parados as pessoas estão notando e falando mais, a população precisa ficar do nosso lado e cobrar dos banqueiros, eles é que precisam melhorar os serviços nos bancos, oferecer mais suporte e aumentar o número de pessoas para trabalhar", frisa o diretor.