Pessoas que moram próximo a rua Murilo Braga, no bairro Macaúba, zona sul da capital estão reclamando de um lixão que existe há muito tempo e que até o momento, as autoridades nada fizeram para acabar.

O local fica em frente à sub-estação de energia do bairro e segundo os populares, alguns dias o acúmulo de lixo é tanto que interdita a passagem na rua. "Toda hora tem carroceiro jogando todo tipo de lixo aí, tem morador que faz o mesmo e gente que vem de carro de outros lugares jogar resto de coisa aí e quem sofre somos nós que moramos aqui perto, tanto com o mau cheiro como com o risco de doenças que o lixo pode trazer", comenta Fabiana Assunção, moradora do bairro.

Além do lixo na rua, um terreno ao lado também serve de lixão e ponto de queimada, o que deixa os moradores mais indignados com o descaso por parte do poder público. "Já não basta o calor tem gente que chega e toca fogo aí, uma fumaça terrível que somos obrigados a fechar a casa toda, um absurdo", reitera seu Raimundo Nonato.

Resposta- De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região Sul (SDU/Sul), três vezes por semana a equipe de limpeza urbana passa no local recolhendo os detritos, mas a quantidade despejada na rua é muito grande. "É uma região de descarte irregular de lixo e mesmo com o nosso cronograma de limpeza fica impossível deixar a área limpa porque a gente passa recolhendo de manhã e de tarde já tem lixo novamente, acredito que a solução seria uma fiscalização por parte do Programa Lixo Zero para evitar que as pessoas joguem lixo no local", afirma o gerente de limpeza urbana, Renato Lopes.

Em nota a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), por meio da equipe de fiscalização do Programa Lixo Zero, informa que o ponto citado recebe a presença frequente dos agentes de fiscalização. No local, já abordou-se carroceiros que faziam o descarte irregular de resíduos e os encaminhou ao Ponto de Recebimento de Resíduos (PRR) mais próximo.

Também foram executadas autuações por conta das práticas irregulares de despejo no local, inclusive, em alguns momentos havendo a necessidade de intervenção policial para o cumprimento das atividades do Lixo Zero. A equipe de limpeza pública do Programa Lixo Zero ressalta que funciona com rondas em todas as regiões de Teresina e a participação popular para a manutenção dos logradouros é fundamental.

Ponto de recolhimento de resíduos- No início deste ano a prefeitura de Teresina implantou dezenove pontos de recolhimentos de resíduos (PRRs) espalhados pela cidade com o objetivo de erradicar lixões na cidade.

As PRRs fazem parte do programa Lixo Zero que visa à extinção dos lixões irregulares. A prefeitura instalou os PRRs para eliminar os lixões a céu aberto e para que a população e os carroceiros tivessem um ponto específico para a destinação desse tipo de material que não é recolhido na coleta domiciliar.

O PRR é um container com capacidade de 40 metros cúbicos, que pode receber o chamado lixo seco, resíduo de capina, de pequenos geradores de lixo, móveis velhos e demais produtos geralmente descartados por carroceiros e pequenos veículos. Ficando terminantemente proibida à colocação de lixo orgânico, seja domiciliar ou comercial; animais mortos, penas e vísceras, resíduo industrial, entulhos, resíduo hospitalar, pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos.