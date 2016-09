18/09/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Flamengo vence o Figueirense e segue na cola do Palmeiras

Willian Arão e Diego marcaram os gols do Flamengo no Pacaembu





O Flamengo jogou pressionado contra o Figueirense,ontem, após o líder Palmeiras ter vencido clássico paulista um dia antes. Empurrado por mais de 28 mil torcedores no Pacaembu, o time rubro-negro apresentou grande rendimento coletivo e derrotou os catarinenses por 2 a 0, triunfo que manteve o Flamengo na cola do líder do Brasileirão. Com este resultado, o Flamengo chegou a 50 pontos, um a menos que o Palmeiras, 1º colocado na tabela. Já o Figueirense continua na zona de rebaixamento, com 28 pontos. Willian Arão e Diego marcaram os gols do Flamengo, que poderia ter vencido por contagem maior. O goleiro Gatito Fernández fez boas defesas, inclusive um pênalti batido por Damião A vitória contra o Figueirense comprova o bom momento do Flamengo na temporada. O time carioca completou o sexto jogo invicto. Em campo, o Fla apresentou ontem equilíbrio nos setores, com poder de infiltração (sobretudo com Willian Arão) e avanços constantes pelos lados (com Jorge e Pará). Para o duelo no Pacaembu, Flamengo e Figueirense jogaram sem seus principais homens de frente. Guerrero desfalcou o time devido a febre e sinusite, enquanto Rafael Moura se recupera de lesão. Meio tobogã A torcida rubro-negra não pôde lotar o tobogã. O motivo: o clube cumpre suspensão do STJD após briga entre flamenguistas e palmeirenses no 1º turno. Devido à pena dada ao Flamengo, os torcedores só puderam utilizar meio tobogã do Pacaembu. 1º tempo: Fla no ataque e Figueira recuado O Flamengo foi para cima logo nos primeiros minutos de jogo. A proposta do Figueirense era nítida: recuar todo time até a intermediária e se arriscar nos contra-ataques. Desta forma, o Flamengo permaneceu no campo ofensivo durante toda etapa inicial. Muralha foi um espectador no primeiro tempo. O goleiro do Figueira, Gatito Fernández teve trabalho para segurar o ataque rival. Diego mandou para fora ótima chance de abrir o placar. Aos 30 min, o juiz assinalou penalidade para o Flamengo. O lance gerou reclamação por parte dos atletas do Figueira; a bola bateu no braço de Ayrton em disputa de cabeça com Damião. O atacante bateu no canto direito. Gatito acertou o lado, espalmando a bola. Mas a pressão rubro-negra surtiu efeito aos 36 min do 1º tempo. Willian Arão se infiltrou na área e cabeceou no canto após lançamento preciso de Rafael Vaz. Flamengo 1 a 0. ETAPA FINAL O Flamengo continuou pressionando o Figueira na 2ª etapa. Pela direita, Pará e Everton envolviam a defesa rival. Em uma das tabelas, Damião perdeu chance incrível. Minutos depois foi a vez de Réver chutar bola na trave. Ele estava livre e na pequena área. Apático no ataque, o Figueira decidiu apostar na entrada de Rafael Silva, ex-Vasco. Já o Flamengo decidiu trocar os centroavantes. Após errar pênalti e chances de gol, Damião deu lugar a Felipe Vizeu.