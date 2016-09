Na tentativa de estimular o setor da construção civil, o governo estuda medidas para famílias de classe média e ajustes no programa Minha Casa Minha Vida na faixa 2 (renda de até R$ 3.600). Para as famílias de maior renda, a proposta é elevar o teto de avaliação do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) de R$ 750 mil para R$ 1 milhão, podendo chegar a R$ 1,2 milhão no Rio, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Atualmente, o limite está em R$ 750 mil nessas localidades e em R$ 650 mil nas demais.

A vantagem para o mutuário é a possibilidade de usar os recursos da conta do FGTS para dar como entrada e reduzir o valor do financiamento. Atualmente isso não é possível se o imóvel vale R$ 800 mil, por exemplo. A taxa de juros do SFH é limitada a 12% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR).

Já para as famílias de baixa renda do Minha Casa Minha Vida, a ideia é reduzir a taxa de juros para a faixa 2 - que subiu de 5,5% para 7% ano, na terceira etapa do programa. Segundo executivos do setor da construção, a elevação tirou muitos tomadores do programa, travando os financiamentos no segmento. Isso porque ou a prestação não cabe mais no orçamento familiar ou obriga os interessados a dar uma entrada de R$ 12 mil, em média. Nessa faixa, o valor do imóvel chega a R$ 225 mil.

Segundo um técnico da área econômica, a elevação do teto do SFH tem a finalidade de estimular a demanda, sobretudo nos estados, onde os preços são mais altos e as construtoras enfrentam problemas com distratos (desistência da compra) e estoques elevados de imóveis para as faixas de renda mais elevadas. A medida tem o apoio do Ministério do Planejamento e não teria objeção do Ministério da Fazenda e do Banco Central (BC).

Os ajustes no programa Minha Casa Minha Vida estão sendo analisados pelo Ministério das Cidades e partem da queixa do setor de que, para viabilizar a nova faixa de renda do programa, chamada 1,5 (renda de até R$2.350) - que exige fortes subsídios do FGTS (desconto a fundo perdido que pode chegar a R$ 45 mil) -o governo anterior estrangulou a faixa 2. Isto é, elevou juros, reduziu o valor dos subsídios em algumas cidades e para tomadores que não tem dependentes ou não são casados (neste caso o subsídio caiu para 60%).