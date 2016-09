Os moradores de uma rua que fica no bairro Memorare, Zona Norte de Teresina, passaram a conviver com um problema que tem revoltado a vizinhança. Parte da galeria que passa pelo local se rompeu e abriu uma cratera no meio da rua. No início da tarde do último sábado (17), um motorista que passava pela via levou um susto quando teve o pneu do seu carro preso ao buraco.

Para retirar o veículo que ficou emperrado no buraco, o motorista teve a ajuda dos vizinhos que se mobilizaram para ajudá-lo. Um deles foi o jovem Basílio Almeida, que mora na Quadra 4, do Conjunto União I, onde aconteceu o fato.

Ele contou que a galeria se rompeu depois que um caminhão que faz a coleta de lixo passou pelo local abrindo a cratera na via.

"Essa mesma galeria já tinha estourado há seis meses. Uma equipe da SDU veio aqui só três meses depois para resolver o problema, depois de muita insistência nossa, ligando um dia sim e outro não. Colocaram uma placa de cimento no buraco que não suportou ao peso do carro do lixo", disse.

Ele contou que outro dia uma equipe da Prefeitura foi até o local com um guindaste para tentar tirar o bloco de concreto que ficou preso ao buraco, mas não conseguiu. "Isso aqui é um perigo. Hoje foi um carro, e se fosse uma motocicleta? Não tem nenhuma sinalização", disse.

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Norte informou que deve mandar uma equipe na segunda-feira (26) para avaliar o problema. O órgão informou que caso seja uma galeria a SDU tomará as providências. Mas se for um boeiro, o problema deverá ser resolvido pela Agespisa, competência do órgão.