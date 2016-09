19/09/2016 09:00:00 - Polícia



Dois homicidios são registrados em menos de 24h em Teresina

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS está investigando os dois crimes, mas até o momento nenhuma prisão foi feita





Dois homicídios foram registrados em Teresina em menos de 7 horas. O primeiro aconteceu na noite do último sábado (17) no Residencial Torquato Neto, na Zona Sul de Teresina. O segundo foi registrado na madrugada de ontem no povoado Cacimba Velha, na zona rural leste da capital. Segundo a Polícia Militar, a vítima do povoado foi identificada como Reginaldo da Silva Sousa, de 23 anos e o crime aconteceu na madrugada, mas a policia só foi informada no início da manhã deste domingo. "Populares informaram que ouviram uma movimentação por volta de 1 hora da madrugada, por isso acreditamos que tenha sido o horário do homicídio. Ele foi morto com uma perfuração de um casco de garrafa no pescoço. Ainda não sabemos a motivação do crime e também não temos suspeitos, mas a polícia já realiza diligência para identificar e prender o suspeito", explicou o Sargento Pedro, do 5º Batalhão de Polícia Militar. O homicídio do Residencial Torquato Neto aconteceu pouco depois das 19h. Um homem, de identidade não informada, foi morto com três tiros de arma de fogo. De acordo com o capitão Paulo Silas, comandante da Companhia Independente do Promorar, populares informaram para a polícia que na última rua do residencial tinha um corpo caído ao lado de uma motocicleta. "Não conseguimos muita informação sobre o caso, populares não souberam informar nada, apenas que tinha um corpo no chão. A vítima já tinha passagem pela polícia e acreditamos que o crime tenha sido um acerto de contas, mas ainda não podemos afirmar isso. Acionamos a Polícia Civil e a Delegacia de Homicídios já esta investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso", explicou o capitão. HOMOCÍDIO EM ALTOS - Um homem identificado como Marcos André Costa de Sousa foi brutalmente assassinado com golpes de faca e tiros de arma de fogo na noite do último sábado (17) no bairro Santa Inês, na cidade de Altos, localizada a 38 quilômetros de Teresina. De acordo com informações da Polícia Civil, as motivações do crime ainda são desconhecidas. O suspeito de cometer o crime foi detido horas depois e encaminhado para Teresina para a Central de Flagrantes. A vítima já tinha passagem pela polícia e era ex-presidiário.