19/09/2016 09:00:00 - Política



Partido precisa de 17 mil votos para eleger vereador

clique para ampliar

O estatístico João Batista Teles calculou o quociente eleitora de 17.426 votos para eleger um vereador na capital





Os partidos e coligações dos 587 mil candidatos a vereador na disputa pelas 29 cadeiras da Câmara Municipal de Teresina (CMT) já estão realizando suas estimativas para saber qual o quociente eleitoral (QE) necessário para eleger um vereador na capital. Isso ocorre porque nas eleições proporcionais não se elege o candidato que alcançar o maior número de votos. É a votação no partido ou coligação que prioritariamente determina quantas cadeiras serão ocupadas por seus candidatos. Entram ainda no cálculo para eleger vereadores o quociente partidário (QP), as sobras de vagas e os votos individuais ou nominais de cada candidato. Segundo a legislação eleitoral do Brasil, para calcular o quociente eleitoral divide-se o número de votos válidos apurados no pleito (não contabilizados brancos e nulos) pelo número de vagas das câmaras municipais. De acordo com o estatístico João Batista Mendes Teles, o quociente eleitoral que partidos ou coligações na capital terão que atingir é de 17.426 votos. O cálculo foi em cima do eleitorado atual de Teresina que é de 531.953 eleitores, deduzido o percentual de 94% votos válidos obtidos na última eleição municipal, em 2012, dividido pelo número de cadeiras na Câmara Municipal, que é 29. "Teresina tem 531.953 mil eleitores. Se acontecer a mesma proporção de votos válidos nominais e mais de legenda da última eleição para vereador, tirando os nulos e brancos, que 94% de votos válidos, vão ser apurados para vereador 505.355 mil votos. Como é que calcula o quociente eleitoral? É dividindo esse número por 29 vagas que dá 17.426, esse é o quociente eleitoral", afirmou Batista Teles ao Diário do Povo. Mas candidatos a vereador como Edson Melo (PSDB), que tenta a reeleição, e Maklandel Aquino (PSOL), disseram ao DP que o quociente eleitoral calculado por eles ficaria em torno de 14.500 a 15.000 votos. "Olha, a gente faz uma avaliação, não temos condição de fazer uma precisão exata, mas avaliamos na faixa de 14.500 mil a 15.000 votos do quociente eleitoral. Isso significa que um partido ou coligação, para fazer o primeiro vereador, teria que ter em torno disso", disse Edson Melo ao DP. Maklandel, que também é presidente regional do PSOL apontou para um quociente eleitoral nessa faixa. "A gente pretende eleger um vereador e o quociente que a gente viu é de 14.000 votos", informou. Essa diferença de aproximadamente 2 mil votos entre a estimativa do estatístico e dos candidatos pode ser explicada porque o cálculo do QE depende dos votos válidos "reais" que serão conhecidos só no dia 2 de outubro e também porque o estatístico e os candidatos estão partidos de dados diferentes para fazerem suas previsões. Enquanto Batista Teles levou em consideração os votos válidos de 2012, os candidatos citados fizeram seus cálculos baseados apenas no eleitorado atual de Teresina, que é de 531.953, reduzindo desse total 20% de abstenções. O resultado disso é um QE aproximado de 14.500 votos, tal como dito pelos candidatos aqui citados.