20/09/2016 - Cultura



Projeto discute drogas em escolas públicas de Teresina

As ilustrações mostram "Cassimiro Coco contra o monstro das drogas"





Desde o dia 14 de setembro, a Caravana "A arte faz a sua parte" está percorrendo escolas da rede pública de ensino de Teresina mobilizando famílias, escolas e toda a comunidade, no combate ao uso de drogas entre adolescentes. O projeto, que encerra no dia 23 de setembro, percorrerá 15 escolas, discutindo os riscos das drogas com cerca de 12 mil jovens. A Caravana, idealizada pelo arte educador e ator manipula-dor de Bonecos, Chagas Vale, está discutindo através de palestras, debates, exposições, contação de histórias e apresentação de teatro de bonecos a problemática que envolve os jovens e as drogas. Segundo Chagas Vale, a ideia de produzir um projeto voltado para o alerta contra as drogas foi motivada pelo atentado que o bonequeiro sofreu por um jovem drogado em novembro do ano passado. "Em novembro do ano passado, fui vítima de um rapaz que estava drogado, na porta da minha casa, levei três tiros e posso dizer que escapei por pouco. A partir dessa minha experiência, do que eu vi o que a droga é capaz de fazer com a juventude, resolvi desenvolver um projeto para falar dos riscos das drogas e fomentar a educação para valores, como: felicidade, honestidade, humildade, paz, respeito, simplicidade, tolerância e união, fazendo uma reflexão sobre o uso de entorpecentes. Tudo isso através da arte". Além de envolver os estudantes, a Caravana "A Arte faz sua parte" também tem como público alvo, os pais. O objetivo é esclarecer quais as práticas educativas positivas e negativas, são fundamentais para que os filhos cresçam saudáveis emocionalmente, respeitem as leis e sejam bons cidadãos, destacando a importância do monitoramento positivo. "A orientação para os pais é fundamental para que eles dispensem mais atenção aos filhos, sejam eles bebês, crianças ou adolescentes, com estabelecimento de afeto, regras e limites claros", frisou Vale. Nas escolas também será montada uma exposição com fotos e matérias jornalísticas denunciando violências e crimes que ocorreram decorrentes do uso de produtos tóxicos, em cada uma das comunidades. O cartunista Bernardo Aurélio é o ilustrador dos banners e Marleide Lins é a artista gráfica que assina o projeto. Os jovens também receberão livros de literatura de cordel falando sobre o tema. No teatro de bonecos, o personagem Cassimiro Coco encenará sua luta conta o mostro das drogas, enfatizando através de cenas fortes, educativas e lúdicas a terrível situação dos dependentes químicos. A contadora de histórias, atriz, Talita do Monte também participa do projeto onde fará a contação "No meu mundo não cabe drogas". Vídeos sobre a temática também serão exibidos para os jovens.