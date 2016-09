As atividades alusivas à Semana Nacional de Trânsito tiveram início na manhã de ontem em várias cidades do Piauí. A Polícia Rodoviária Federal do Piauí está promovendo ações em seus pontos nas principais BRs que cortam o Estado com o objetivo de sensibilizar as pessoas para um trânsito mais seguro. Até o dia 25 deste mês, a PRF desenvolverá suas atividades em seus pontos nas BR como também em escolas e empresas, entre outros.

Segundo o inspetor Segundo, da PRF, as atividades educativas de ontem começaram com a apresentação do Cinema Rodoviário e teste de alcoometria. "Foi uma apresentação rápida aos condutores, com noções gerais de segurança na estrada. O intuito é alertar para os perigos dos acidentes que podem ocorrer pela falta de atenção e responsabilidade do condutor", ressalta.

Além das ações diretas da PRF, diversas instituições estão participando da ação, como a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí (OAB/PI), e Conselho Federal e Regional de Fisioterapia (CRF), este último chama atenção para a terapia ocupacional e prevenção a acidentes de trânsito.

De acordo com o presidente do CRF, Marcelino Martins, os números de acidentes de trânsito no Piauí são alarmantes, principalmente envolvendo motocicletas, e parte dos acidentes não possuem condições de fazer fisioterapia.

"Cerca de 20% dos pacientes que recebem alta do Hospital de Urgência de Teresina não fazem acompanhamento com fisioterapeuta, pois as unidades de saúde pública que oferecem o serviço estão funcionando em sua capacidade máxima, e boa parte das vítimas é de baixa renda, sem condições de arcar com um tratamento particular. Então hoje nós estamos com uma equipe de profissionais e estudantes aqui no posto da PRF para sensibilizar esses condutores na importância do uso dos equipamentos de segurança e direção responsável", explica.

O caminhoneiro Gessivaldo da Cruz trabalha no ramo há mais de 20 anos e diz que já presenciou muitos acidentes em estradas e rodovias. "Já vi e já perdi muitos colegas em acidentes de trânsito, uns por irres-ponsabilidade deles e outros por culpa de condutores que vinham no sentido contrário, por isso que é importante esse alerta que a PRF faz, para ver se essas pessoas tomam conhecimento do risco que é fazer uma ultrapassagem errada" ressalta.

BR 316 - A Capital do Estado do Piauí tem um trecho de BR entre os mais críticos do país: os quilômetros 0 a 10 da BR-316. O percurso sai da chamada "Ponte Nova", no acesso ao Estado do Maranhão pelo bairro Tabuleta, passando pelo cruzamento com as avenidas Barão de Gurguéia e Miguel Rosa, seguindo até a rotatória de acesso ao bairro Porto Alegre. Nesta região, nos seis primeiros meses de 2016, foram registrados 29 acidentes graves (aqueles que resultam em mortes ou feridos graves), onde as principais causas de acidentes foram a desobediência à sinalização, bem como os principais tipos são colisão lateral, transversal e traseira.