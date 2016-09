20/09/2016 09:00:00 - Cidade



Movimento é intenso no 1° dia de vacinação

Francisco Gilásio Pais esperaram até 40 minutos para conseguir vacinar as crianças





O primeiro dia da Campanha Nacional de Atualização das Cadernetas de Vacinação em Teresina foi marcado por longas filas e espera em alguns postos de vacinação da cidade. No hospital do bairro Promorar, zona Sul de Teresina, o movimento começou cedo e os usuários reclamaram da demora para serem atendidos. Seu Josivaldo levou o filho Lucas, de 5 anos de idade, para tomar as doses de imunização e disse que já estava esperando na fila há mais de 40 minutos. "Eles entregaram uma senha e faz muitas horas que eu espero com ele aqui, deveriam colocar mais pessoas pra atender, já que é uma campanha, mas ali dentro só tem duas enfermeiras: uma que aplica as vacinas e outra que fica na parte de documentos. Por isso que a gente tem que ficar aqui em pé esperando", afirma. Para esta campanha, o Piauí recebeu 420.160 doses das 14 vacinas à disposição. O dia D da ação será dia 24 de setembro e a campanha segue até o próximo dia 30 deste mês. Durante a campanha, estarão disponíveis as seguintes vacinas: hepatite A, hepatite B, tetraviral, pentava-lente, rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), DTP (difteria, tétano e coqueluche) e poliomielite. Para menores de 5 anos são recomendadas algumas vacinas. Entre elas, BCG, pentavalente, VIP e VOP (poliomielite), ro-tavírus humano, pneumocócica 10 valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral, tetra viral e DTP (difteria, tétano e coqueluche). Para o público de 9 anos a 15 anos, há recomendação para imunização com tríplice viral, dT (difteria e tétano) e HPV. A coordenadora estadual de Imunização, Kassia Barros, enfatiza a importância das famílias em levar seus filhos com as cadernetas de vacinação para que sejam avaliadas e atualiza-das. Ela faz um alerta em relação à participação das crianças com idade entre 10 a 15 anos devido às baixas coberturas vacinais nessa faixa etária, principalmente em relação à vacina contra o HPV, que protege contra o câncer do colo do útero. "A cobertura vacinal em todo o país, para esse grupo, está abaixo da média esperada. Por isso, pedimos que pais e responsáveis compareçam aos postos de saúde e levem as meninas para tomar a primeira dose, ou a segunda, porque muitas tomaram a primeira dose, mas não comparecem para tomar a segunda e assim, estarem realmente protegidas", explicou a coordenadora. A coordenação da campanha chama atenção ainda para as mudanças no calendário de vacinação, em vigor desde janeiro deste ano. O Ministério da Saúde alterou o esquema vacinal de quatro vacinas: poliomielite, HPV, meningocócica C (conjugada) e pneumocócica 10 valente. Poliomielite - O esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável - VIP (2, 4 e 6 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral - VOP (gotinha). Até 2015, o esquema era de duas injetáveis (VIP) e três orais (VOP). A mudança está de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e como parte do processo de erradicação mundial da pólio. Vale ressaltar que essa substituição não prejudica a proteção das crianças, que já ficam imunizadas com as três doses injetáveis. HPV - O esquema vacinal passou de três para duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Os estudos recentes mostram que o esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em meninas saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a resposta imune de mulheres de 15 a 25 anos que receberam três doses. As mulheres vivendo com HIV entre 9 a 26 anos devem continuar recebendo o esquema de três doses. Meningocócica - O reforço, que anteriormente era administrado aos 15 meses, passou a ser administrado aos 12 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos. As primeiras doses da meningocócica continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses. Pneumocócica - Redução de uma dose na vacina pneumocócica 10 valente. Passou a ser administrada em duas doses, aos 2 e 4 meses, com um reforço preferencialmente aos 12 meses, que pode ser recebido até os 4 anos. Essa recomendação também foi tomada em virtude dos estudos mostrarem que o esquema de duas doses mais um reforço tem a mesma efetividade do esquema três doses mais um reforço.