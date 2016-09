O jogo que aconteceu no domingo contra o Cuiabá no Lindolfo Monteiro foi a despedida do River da Série C do Campeonato Brasileiro. E para não ser diferente da campanha que fez durante toda a competição, o clube piauiense mais uma vez encerrou a partida sem vitória. O empate sem gols no último compromisso fez o tricolor finalizar a competição com nove jogos sem vencer, sete empates, duas vitórias e o segundo pior aproveitamento da Série C.

E a crise riverina não se manifestou apenas dentro de campo. Na semana antes do jogo de despedida, o elenco paralisou as atividades por três dias e retornou aos treinos após um acordo do clube no Ministério Público do Trabalho, quando assinou um termo para pagar R$ 600 mil de débito das folhas em quatro parcelas. Ambiente que tumultuou ainda mais o Poleiro.

"Infelizmente tivemos pouco tempo para trabalhar, para colocar na nossa filosofia. A equipe esteve bem, mas houve a paralisação e o jogador tem que estar em forma. Eles deram o máximo, não foi da forma como queríamos encerrar, gostaríamos da vitória, mas agora é planejar o futuro", analisou.

No jogo, Marcão teve 19 jogadores à disposição. Na zaga, colocou Bruno Lopes, pela primeira vez na Série C na posição. No meio campo, duas novidades: Amorim e Thiago Dias. Sem ambição na tabela, o River teve como melhores momentos uma bola na trave do zagueiro Roberto Dias e uma cobrança de falta de Fabinho, defendida pelo goleiro. Marcão aprovou as mudanças, mas o diagnóstico esbarrou mais um a vez no pouco tempo de trabalho.

"Foi um momento conturbado pela situação que estávamos vivendo. Infelizmente, pelo pouco tempo, e houve algumas paralisações, fica difícil você desenvolver alguma coisa do seu trabalho diante do grupo. Mas a gente aprende, nas dificuldades a gente aprende e tira nos erros para no futuro não cometê-los".

A campanha do rebaixamento acumulou números negativos. Em casa, a equipe só venceu uma das nove partidas. Foram sete empates, nove derrotas e duas vitórias conquistadas, 26 gols sofridos e 13 marcados.