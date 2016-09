Em julho passado, o Tribunal de Justiça aprovou um projeto polêmico determinando a extinção/agregação de 36 comarcas no Piauí, com o total delas sendo reduzido de 95 para 59. A justificativa do Tribunal para a mudança: as comarcas listadas para fechamento não atingiram o número mínimo de atendimento de processos.

E por que essas comarcas não funcionavam a contento? O próprio Tribunal de Justiça informou que algumas delas passaram anos sem contar com um magistrado julgando casos. Cidades como Anísio de Abreu e Curimatá ficaram 12 anos sem um juiz, assim como Santa Filomena, que ficou 13 anos sem um magistrado.

O Tribunal tomou, então, a decisão mais cômoda, mas, em seu argumento, objetiva: fechar as comarcas, ao invés de mandar juízes para elas. A economia com a medida seria em torno de 30%, algo equivalente a R$ 40 milhões por ano. O TJ explicou que em tempos de crise financeira e de ajuste fiscal não poderia fazer diferente. E garantiu que a medida não prejudicaria a população. Muito pelo contrário.

Assim, ficou decidido ainda que as comarcas agregadas continuariam a funcionar nas cidades onde existem, mas com apenas um servidor efetivo. Esse servidor ficaria como responsável pelo recebimento das demandas da população local e pelo seu envio para a comarca na qual seria agregada.

Pois bem! Pouco mais de dois meses após decretar o fechamento das comarcas do interior, "premido por enormes dificuldades orçamentárias e financeiras, que estão inviabilizando a necessária e urgente estruturação do Judiciário estadual", o Tribunal de Justiça já é outro. Ontem, celebrou a assinatura de decreto de desapropriação de imóvel em Teresina para construção de sua nova sede, da Corregedoria Geral de Justiça e da Escola Judiciária (EJUD).

A nova sede do TJ-PI será construída na região Sudeste de Teresina, entre as pontes Wall Ferraz e Anselmo Dias, em terreno doado pelo Governo do Estado, e terá uma área superior a 32 mil metros quadrados, com 1.000 vagas de estacionamento. O orçamento inicial da obra é de R$ 32 milhões, recursos oriundos do orçamento do próprio Tribunal. A previsão é que as obras comecem em até oito meses.

O Tribunal de Justiça venceu a crise com rapidez e engenhosidade: com o fechamento de comarcas no interior, terá dinheiro para construir sua nova sede, que sem dúvida será imponente e majestosa!