20/09/2016 09:00:00 - Geral



BR-316 possui um dos trechos mais perigosos do país, diz PRF

TRECHO da BR-316 em Teresina é considerado um dos mais perigosos do país e já registrou 29 acidentes graves





Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que um trecho de 10 quilômetros da BR-316 em Teresina está os entre os mais críticos do Brasil. A informação faz parte de um relatório estatístico divulgado no último domingo (18). Nos seis primeiros meses de 2016 foram registrados neste trecho 29 acidentes graves, que resultaram em mortes ou feridos graves. Entre as principais causas de acidentes no local, foi constatada a desobediência à sinalização. O percurso sai da chamada "Ponte Nova", no acesso ao Estado do Maranhão pelo bairro Tabuleta, passando pelo cruzamento com as avenidas Barão de Gurguéia e Miguel Rosa, seguindo até a rotatória de acesso ao bairro Porto Alegre, na zona Sul de Teresina. O último acidente no local ocorreu na noite da última quinta-feira (15), quando um homem identificado como Danilo Batista Sousa, de 30 anos, morreu após ser atropelado ao tentar atravessar a BR-316, próximo ao bairro Lourival Parente. Não são apenas os dados da PRF que colocam esse trecho da BR-316 como um dos mais perigosos do país. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado em setembro do ano passado, já havia constatado a mesma situação. Com o objetivo de convidar as pessoas para mudar essa realidade, a PRF desenvolverá Comandos Educativos, Ações de Cinema Rodoviário e participação em eventos diversos organizados por órgãos de trânsito, escolas e empresas, entre outros. Seguindo a programação nacional, a PRF promoverá ações no Piauí com o objetivo de sensibilizar as pessoas para um trânsito mais seguro. As açõeas acontecerão de 19 a 24 de setembro, nas cidades de Teresina, Piripiri, Floriano, Picos e Parnaíba. DETRAN - O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí também está realizando ações preventivas para marcar a Semana Nacional de Trânsito, que teve início ontem e vai até sexta-feira (23). Com o tema "Eu sou + 1 por um trânsito + seguro", o evento terá palestras e blitzen educativas ao longo da semana.